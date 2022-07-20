0.78 faizli ihtiyaç kredisi için adım atıldı! 3 bankadan işlem yapılacak

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için 0.78 faiz oranlarıyla birlikte kredi verileceği haberi geldi. 0.78 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek banka şubeleri üzerinden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 0.78 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sadece 5000 TL'ye kadarsın ve kamu bankaları üzerinden bazı özel müşteriler için verilmektedir.

Sizlerde düşük faizli olarak kredi kullanmak istiyorsunuz, daha önce kamu bankaları üzerinden bir kredi veya kredi kartı kullanmış olmanız ve bu kredi ve kredi kartı ürünlerini düzenli olarak ödemiş olmanız istenmektedir.

Ayrıca kamu bankaları üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa bankadan da maaş alması gerekmektedir. Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, şartlarla birlikte en yakın banka şubelerine giderek veya internet siteleri üzerinden başvurularını gerçekleştirmektedirler.

Emekli olanlar, onay alabilecek mi?

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlarda daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullanmış ise ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra 5000 TL'ye kadar olacak olan ihtiyaçları için 0.78 faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve dilerseniz daha yüksek limitlerde kredi imkanından faydalanarak bu bankaları, sizler için vermiş olduğu kredi kampanyalarına katılabileceksiniz. Emekli maaşınızı banka şubelerine taşıdıktan sonra daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredileri borç kapatma kredileri, sizler için kullandırılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kamu bankaları, sizlere desteklerken, bazı özel bankalarda işlemlerinizi yapmanız durumunda sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sunmaktadır. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ağustos ayı itibariyle bu kredi kampanyasına katılabilmektedir. Başvurular, bankaların resmi internet siteleri üzerinden yayınlandıktan sonra işleme geçecektir.