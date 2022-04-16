Emekli Derdine Çözüm Bulundu! Vakıfbank 125.000 TL Ödeme Verecek. Düşük faizlerle 24 ay vadeli hemen onay alacaksınız. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden başlatılan bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara gelir belgesiz ve en düşük faiz oranları ile 24 ay vadeli 125.000 TL ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubeleri üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir, nakit kredi kullanabilir ve Vakıfbank üzerinden başlatılan bu kampanya yedigün yirmidört saat katılabilirsiniz. Sadece emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, hızlı birşekilde işlem yapacak olan kişilere Ramazan Bayramı boyunca da kredi imkanı tanınacaktır.

125000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilir, nakit kredi hemen kullanabilir. 125000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduğunuz zaman banka sizin diğer bankalardaki olan tüm güncel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatmak istemektedir.

Tüm banka borçlarınızı tek bir yere toplama kolaylığı sağlayan VakıfBank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklinin kendi bankasından emekli maaş almasını istemektedir. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit kullanacak olan vatandaşlar için Vakıfbank, çok kolay bir şekilde başvuru imkanı sunmaktadır.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olan bu kredi kampanyalarına katılabilmeleri için başvurularını hızlı birşekilde yapabiliyor. vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda bankanın internet bankacılığı şifresini oluşturarak kendi mobil uygulamasını cep telefonunuza indirirseniz buradan 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz.