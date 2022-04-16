Pazartesi gününe kadar başvuru yapan kişilere o gün 12.000 TL ödeme verilecek. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada kimlik numaranız üzerinden 12.000 TL ödeme alabileceksiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlatan Akbank, başvuru yapan kişilere, pazartesi günü 12.000 TL gelir belgesiz ve en düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak istiyorsanız sizlerde hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar kullanacakları bu kredilerde hemen işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için başvurularını hızlı bir şekilde bankanın vermiş olduğu yöntemleriyle yapması gerekiyor.

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri yeterli olmaktadır.

Akbank ayrıca, kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de onsekiz yaşından büyük olan vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır. Akbank, hesabınız varsa başvurunuzu Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabilir ve kredi başvurunuzu yaptıktan sonra hemen sonuç alarak onay alabilirsiniz.

Akbank şubeleri üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise kimlik ve gelir belgelerini yanında götürerek kredi başvurusunu banka bireysel müşteri temsilcisi üzerinden veya Akbank gişe personeli üzerinden yapabiliyor.

Akbank şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verir ve aynı gün içinde banka şube yetkisinde. 12000 TL İhtiyaç Kredisi kullanabilirsiniz. 12000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra 36 ay vadeye kadar işlem yaparak bu kredilerde ödeme tablosu oluşturabiliyor ve ilk taksit ödemesinde 90 gün veya 45 gün ertelemeli olarak işlem yapabiliyor.