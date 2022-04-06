Emekli bekledi, emekliye müjde sonunda geldi! Bayrama kadar 10.000 TL Ödeme var

Emekli olan vatandaşlar 10 bin TL'ye kadar Ramazan Bayramı boyunca ödeme alabilecek. Üstelik emekli olan vatandaşlar buna tip kampanyasına katılarak borçlarını ödemeye de Kurban Bayramı sonrasında başlayacak. Emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden başlatılacak olan Bu kampanyada sadece bayram için verilecek olan bu ihtiyaç kredisi düşük faiz oranlarından kullandırılacak tır.

Emekli olan kişiler özellikle Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alıyor siue bankalardan daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapıyorsa bankaların internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek. En çok emekli maaşı olan bankalardan Ziraat Bankası yaptığı açıklamada 10.000 TL ye kadar 36 ay vadeli olarak emekli olan vatandaşlara Kredi imkanı sağlayacak.

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan vatandaşlar başvuru nasıl yapabilecek?

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi için kendi emekli maaşı hesapları üzerinden almış oldukları şifre ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak hafta sonu ve mesai saatleri dışında da Kredi başvurusunda bulunabilecek.

Ayrıca size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek 10.000 TL'ye kadar verilen bu kredileri gelir belgesiz olarak kullanabileceksiniz. Emekli maaşı hesabı olan vatandaşlar ihtiyaç kredilerinde kullanmak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve onaylanan tutar hemen görebilecek. Emekli maaşını Ziraat bankası'na taşımanız durumunda daha yüksek kimliklerde de kredi kullanabilir ve ayrıca emekliler için verilecek olan 750 lira emekli promosyonundan faydalanabilirsiniz.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası haricinde emekli maaşını Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsa da bu bankalardan da aynı şartlar dahilinde Kredi başvurusunda bulunabilecek ve 10.000 TL hesabına yatırabilecek. Ramazan Bayramı önceki kampanyaları katılan vatandaşların da bu kampanyaya katılarak bayram için olacakları 10.000 TL kredi limitleri kendi hesaplarına tanımlandı.