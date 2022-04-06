Qnb Finansbank Bankadan İsteyenlere SMS ile 30.000 TL Onay Verecek, ATM üzerinden çekilecek

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı kişilere Para ihtiyacı olması durumunda bankalara itmektedir. Qnb Finansbank tarafından başlatılan Bu kampanyada vatandaşlara hızlı bir şekilde 30 bin TL'ye kadar onay verilecek nakit kredi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilecek. Qnb Finansbank Genel müdürlüğü tarafından başlatılan bu kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin belirli şartları dahilinde hızlı bir şekilde sonuç alabilecekleri açıklandı.

Banka genel müdürlüğü tarafından yapılan bu duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için belirli şartlar hazırlandı.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda banka üzerinden hızlı bir şekilde Kredi kullanacağı Haberi geldi. Banka Sadece kredi notunda değil ayrıca bankaların geçmiş performanslarına bakarak ve diğer bankadaki ödeme durumlarınızı göz önünde bulundurarak da işlem yapacak.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa qnb Finansbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılabilir hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilir. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaşlarına bu bankaya taşımaları ile birlikte diğer bankadaki Olan borçları kapatılacak ve tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlanacak olan yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç transferi kredisi verilecek.

Qnb Finansbank 30 bin TL'ye başvuru nasıl yapılır?

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan bu kampanyaya katılacak olan kişiler kendi kredi puanına göre faiz oranlarından yararlanacaktır. Kredi puanı yüksek olan vatandaşların düşük faiz oranları ile kredi alabileceği bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler oturdukları yerden başvurularını gerçekleştirebilecek.

T.c. kimlik numaranızı 50 30 numara sana mesaj olarak gönderebilir bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu formunu doldurabilir veya size en yakın banka şubesine giderek kimlikle hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.