Emekli Bayram İkramiyesi Ödenme Tarihi Bugün

Emekli Bayram İkramiyesi Ödenme Tarihi. Emekli vatandaşların dini bayramlardan önce heyecanla beklediği ikramiye tutarları ve ödenme tarihi açıklandı. 2018 yılından beri Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili en son bilgi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından paylaşıldı.

1.100 TL Olarak Ödenecek

Emeklilerin artan maliyetler ve enflasyon oranlarından dolayı geçim sıkıntısı çektiği son yıllarda bayram öncesi ödenen ikramiyeler bir nebzede olsa rahatlatıcı etkiye sahiptir. Öncelikle 1.000 TL olan emekli ikramiyesinin geçen sene 100 TL zam yapılmıştı. En son 1.100 TL olarak ödenen emekli ikramiyesi tutarlarının bu Ramazan Bayramı içinde ödenmesi planlana tarih açıklandı. 28 ile 29 Nisan tarihleri arasında ödenecek olan ikramiye tutarlarının ödenmesine az bir süre kaldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında emekli ikramiyesi ve asgari ücrete zam konuları hakkında kesin bilgiler paylaştı. Emekli ikramiyesi için ortalarda dolanan zam oranının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bakan bu senede 1.100 TL olarak ödeme yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konu ile ilgili herhangi bir girişimde bulunması gibi bir olasılığında halen devam ettiğini ifade etti. Ramazan Bayramına sayılı günlerin kaldığı şu zamanda emekli ikramiyesini dört gözle bekleyen milyonlarca emekli vatandaş bulunuyor.

Asgari Ücret Zammıyla İlgili Açıklama

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan küresel anlamdaki ekonomik kriz asgari ücretle çalışanları ve emeklileri oldukça sarstı. Ocak ayında yapılan asgari ücret zammından sonra oluşan enflasyon oranı maaş zamlarını adeta eritti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamada hali hazırda asgari ücret zammı ile ilgili herhangi bir çalışma yürütmediklerini ve gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Kulislerde dolaşan haberlere göre Temmuz ayında asgari ücrete yapılması planlanan zam ile ilgili en kesin açıklama Sayın Vedat Bilgin'den geldi. Bakanın açıkladığı ifadelerde asgari ücret zammını yaptıklarını ve tekrardan bir zam görüşmesinin şuanda olmadığını ifade etti. Emekli ikramiyesi ve asgari ücretin tekrardan hesaplanması gibi vatandaşların dört gözle beklediği haberlerden şimdilik olumlu hiçbir gelişmenin yaşanmadığı ifade edildi.