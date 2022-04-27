Emekli Maaşını Yükseltmek İçin Önemli Noktalar 1261 Gün Ayrıntısına Dikkat! Çalışırken Kazancı Artırabilirsiniz!

Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik için gün sayıyor. Değişik sigorta çeşitlerine rağmen gün rakamını ve yaş koşulunu dolduran insanlar emekli olmaya hak kazanmaktadır. Emeklilikteki kazancı ise çalışırken yapmış olduklarınız belirliyor. Çok fazla bilinmese de kimi ayrıntılara dikkat eden çalışanlar emeklilikte fazla maaş alabiliyor. BAĞ-KUR yerine Sosyal Sigorta Kurumu'ndan emekli olmak büyük avantajlar sağlıyor. Hangi kurumda çalıştığınız fark etmeksizin son 1261 günde Sosyal Sigorta Kurumu'ndan emekli olursanız maaşınız otomatikman yükselecek.

Uzun seneler boyunca akşam sabah demeden çalışanların en büyük hayali emekli olup rahat bir biçimde hayat sürmek. Rahat bir emeklilik geçirmek ve yüksek emekli maaşı almak için çalışırken yapmış olduklarınız kendini gösteriyor. Çok çalışmaktansa kazancınızın maaş bordrosunda doğru olarak yazılması çok büyük önem taşımaktadır. Emekli olduğunuz kuruluş da maaşı artıran bir faktör. İşte; emekli maaşını yükseltmek için püf noktaları:

Brüt Maaş Son Derece Önemlidir

Emeklilik tarihini işe girmiş olduğunuz tarihi ve yaş belirlemektedir. Maaşı saptamak ise çalışanın elindedir. Burada kimi püf noktalarına dikkat kesilmek gerekir. En mühim değişken, brüt maaştır.

Emekliliğinizi planlarken son 1-2 senesi düşünmeyin. Eğer ki imkân varsa 8-10 sene öncesinden plan yapın. Böylelikle alacağınız maaşı daha da artırabiliyor olabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

Çok çalışmak veya oldukça fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olmakta olan birisi günü fazla olandan daha fazla maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime asıl kazancınız mühim. Eğer ki fırsatınız varsa birden çok yerde sigortalı çalışmak prime asıl kazancınızı yükseltecektir.

Tavandan Kazanç Detayı Nedir?

Dilerseniz Sosyal Sigorta Kurumu dilerseniz Bağ- Kurlu olun, son 3,5 senede Sosyal Güvenlik Kurumu'yla tavandan kazanç bildirilirse, (geçmişte sürekli asgari ücret yatmış olsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı aşağı yukarı 15-20 TL artmaktadır. 3,5 senede tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 TL’ye yakın yükseliş görüle bilinmektedir.

BAĞ-KUR Mu? Sosyal Sigorta Kurumu Mu?

BAĞ-KUR yerine Sosyal Sigorta Kurumu'ndan emekli olmak daha fazla avantaj sağlamaktadır. Sosyal Sigorta Kurumu'ndan emekli olma fırsatınız varsa, BAĞ-KUR seçeneğini 2. planda atamalısınız.

Hangi kurumda olursanız olun son 3,5 senede (1261 gün) Sosyal Sigorta Kurumuna bağlı olmanız demek emekliliğinizin Sosyal Sigorta Kurumu koşullarından hesaplanacağı anlamına gelir. Fazla bildirilen kazanç ile hem daha erken emekli olur hem de fazla maaş alabilirsiniz.

Aylık kazancınız, maaşı belirleyen en büyük faktördür. Dolayısıyla ilk önce asıl maaşınızın bordroda yer almasına özen gösterilmelidir.