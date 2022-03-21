SGK SON DAKİKA: Başvuru Yapan Kişilere 10.000 TL Ek Ödeme Emri Verildi! Devlet Destekli Ödemeler Bugün Başladı. Sgk destekli olarak yapılacak olan on bin TL'ye başvuruda bulunacaklar kamu bankaları ile birlikte özel bankalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek bireysel İhtiyaç Kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya katılacak olan kişiler, 10000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek kredi başvurularını gerçekleştirebilir ve hemen sonucunu öğrenebilir. Ziraat Bankası haricinde, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de düşük faiz oranları ile birlikte 10000 TL'ye kadar nakit kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden SGK destekli 10000 TL ek ödeme kredi başvurusu nasıl alınır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yaptıkları kampanya ile birlikte on bin TL'ye kadar ek ödeme vermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yaptığı bu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi sonucunuz sunmaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişilere ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmaktadır. Kredi kullanacak olan kişiler, 10000 TL'ye kadar almış oldukları bu kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yaparak ilk taksit ödemesinde erteleme yapmak istiyorlarsa banka şubesinde bu konuyla ilgili bilgi vermesi gerekiyor.

Ziraat bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. SGK destekli olarak kredi almak istiyorsanız bankadan SGK üzerinden emekli maaşı almanız veya sigortalı olarak çalışıyor olmanız gerekmektedir.