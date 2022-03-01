Emekli Bayram İkramiyesi 4000 TL’mi Olacak? Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar?

Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara ödenecek ikramiyenin 1100 liradan 4 bin liraya çıkacağı söylendi. Peki bu haber ne kadar doğru? Detaylar ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında...

Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara ödenecek ikramiyenin 1100 liradan 4 bin liraya çıkarılacağı konuşuldu. 2022 senesi içerisinde asgari ücret tutarı sonrasında emekli ile memur açısından ek zam talebi, yasal çalışmalar neticesinde Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi ve bununla birlikte SSK ile BAĞ-KUR emekli maaşları açısından taban fiyatının 2 bin 500 lira olmasına karar verilmişti.

Sosyal güvenlik uzmanlarının yapmış oldukları açıklamalarda ikramiye ödemelerinin 0 oranında artış göstermesi açısından fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Buna göre Ramazan Bayramı'nda 2000 TL ve Kurban Bayramı'nda ise 2 bin TL olmak üzere emekli bayram ikramiyelerinin bu sene içerisinde 4000 TL olarak emekli vatandaşlara verileceği söylendi.

Söz konusu bu kararın resmileşmesinin sonrasında 2022 senesinin ilk bayramı olacak Ramazan Bayramı öncesinde emekli yurttaşların emekli maaşlarını aldıkları banka hesaplarına 2000 TL tutarında emekli ikramiyesi böylelikle yatmış olacak.

Kimler Bayram İkramiyesi Alabilir?

Kıbrıs, Kore ve İstiklal savaşı gazileri,

Şampiyon sporcular,

Şeref aylığı alanlar,

Geçici köy korucuları,

Vazife ile harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Ölüm aylığı alanlar,

Şehit yakınları ile gaziler,

SSK, BAĞ-KUR ile emekli sandığı emeklileri.

Diğer kaftan terörden zarar görülmesi sebebiyle aylık bağlanmış olan sivil vatandaşlar ile yaşamını kaybeden vatandaşların hak sahipleri yine aynı şekilde bayram ikramiyesinden faydalanabilir.

Son bir kaç yıldır Türkiye'de özellikle de hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalardan sonra Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi adı altında 1000'er TL ödeme yapılıyordu. 2022 senesi içerisinde uygulanacak asgari ücret tutarının 4253 TL olarak açıklanmasının sonrasında şimdi de emekli aylıklarının ne kadar artacağı merak edilmeye başlandı.

Yapılan son açıklamalarla beraber Ramazan Bayramı için 2000 TL ve Kurban Bayramı için 2000 TL olmak üzere toplamda dini bayramlar öncesinde emekli vatandaşlara 4000 TL'lik bir emekli ikramiyesi ödemesi yapılacağı konuşuldu.