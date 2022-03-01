3 Bankadan Süper Haber Geldi, 4000 TL İle 40.000 TL Arasında Ödeme Yapılacak

DenizBank'ın da aralarında bulunduğu 3 bankadan bomba gibi bir haber geldi. 4000 TL ile 40.000 TL arasında ödeme gerçekleştirebilecek. Sizlerde anında alabilirsiniz. İşte detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

DenizBank’ın da aralarında yer aldığı 3 bankadan bomba gibi haberler peş peşe geldi. 4000 TL ile 40.000 TL arasında ödeme gerçekleştirilecek. Bankalar üzerinden acil ihtiyaç kredisi çekecek olan yurttaşlar açısından başlatılmak da olan son dakika kampanyası içerisinde 4000 TL ile 40.000 TL, 3 banka tarafından ödenecek. Garanti Bankası, Akbank ile DenizBank tarafından başlatılan bu kampanyalara başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, banka kredisi notlarının uygun olması halinde hiçbir biçimde kefil ya da evrak vermelerine gereksinim olmadan gelir belgesiz bir şekilde 36 ay vade seçeneği ile kredi onay alarak çekebilecek bu parayı.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan yurttaşlar, müracaat işlemlerini böylelikle yaparak bu banka üzerinden hızlı bir biçimde kredi kullanabilir. Nakit gereksinimlerinin bulunması halinde, Garanti Bankası aynı şekilde sizlere en yakın banka şubesinden ve kendi resmi internet uygulaması üzerinden düşük faiz oranları ile kredi avantajı sağlıyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan yurttaşlar, bu bankalar üzerinden gerçekleştirmiş oldukları başvuru işlemlerinde, kendi kredi notlarına göre ve faiz oranlarından faydalanacak böylelikle 40 bin TL’ye varan kullanacakları bütün krediler de en çok 36 ay vade seçeneği ile ödeme tablosu oluşturabilecek. Garanti Bankası müşterisi olan vatandaşlar, Garanti Bankası mobil uygulamasını erişim sağlayarak hafta sonu olsa dahi ihtiyaç kredisi işlemlerini yapabilir ve böylelikle mobil uygulama üzerinden kullanacakları bütün kredilerde masrafsız ve gelir belgesiz bir şekilde düşük faizlerle ihtiyaç kredisi kuramı avantajını elde edebilir.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, SMS ile ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini yapabilir ve Akbank direkt uygulamasını kullanarak buradan 7 gün 24 saat boyunca kredi kullanabilir. 36 ay vade seçeneği ile verilecek olan bu kredilerde başvuru işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlara SMS atmak istemeleri halinde kredi yazdıktan sonra boşluk bırakmaları ve TC kimlik numaralarını da yazdıktan sonra bu mesajı 4425'e göndermeleri yeterlidir.

DenizBank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşları SMS atarak anında başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri mümkündür. Nakit ihtiyaçlarınızın var olması halinde Deniz Bank şubelerine gitmeye gerek olmadığını cep telefonunuzun mesaj bölümüne girebilir ve buraya 'Kredim' yazdıktan sonra boşluk bırakmak ve daha sonrasında T.C. kimlik numarasını da yazdıktan sonra 3280 numarasına mesaj göndermeniz mümkündür.