Emekli Bayram İkramiyeleri Tarihleri Belli Oldu! 2 Temmuz'da Başlayacak...

Emekli olan kişilerin Kurban bayramı ikramiyelerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Ramazan bayramı öncesinde verilen bu ödemelerde, şimdilerde ise kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek konuşulmaktadır. Özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşları hesapları üzerinden alacakları bu ödemelerin bu ay verilmeyeceği bile konuşuldu.

Hükümet tarafından yapılan bu ödemelerin, ne zaman verileceği hakkında bilgiler yayınlandı. 1100 TL olarak Kurban bayramı ikramiyesi alabileceksiniz. Banka hesabınız üzerinden ödemeler yapılacaktır.

Bayram ikramiyeleri almak isteyenler tarihlerini merak ediyor. Bayram ikramiyesi 1100 TL olarak 2 Temmuz ile 7 Temmuz arasında yatacak! Bayram ikramiyesi ile 1100 TL ödeme almak isteyenler banka hesaplarını kontrol ederek bu ödemeleri alabileceklerdir.

Kurban bayramı ikramiyesi için başvuru yapılır mı?

Kurban bayramı ikramiyesi için başvuru yapmanıza gerek kalmayacak. Hangi bankadan emekli maaşı alıyorsanız, SGK ödemesi olarak, maaşınızın tutarına göre bu ödemeler hemen yapılmaktadır. Emekli maaşınızı aldığınız bankanın internet bankacılığını kullanarak hemen ödeme alabilir, sorgulamanızı yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden verilecek olan 1100 TL emekli ikramiyeleri haricinde banka şubelerine giderek kredi de kullanabileceksiniz.

Özellikle Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de kredi alabileceksiniz. Bu şekilde kredi almak isteyenlerin başvurularını banka şubelerinden yapmaları durumunda aynı gün içinde kredi sonucu verilmektedir. Kredi notu uygun olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hemen anında alabileceklerdir. Kredi notu yüksek olan kişilere devlet bankaları sadece ihtiyaç kredisi değil, kredi için borç kapatma, konut ve taşıt kredilerinde de düşük faizlerle işlem yapılacaktır.