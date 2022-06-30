Nakit ihtiyacına çözüm olacak 40.000 TL kredi dönemi başladı! 19 yaş üzerindekiler hemen alacaklar..

Banka üzerinden yapılan duyuru da kredi alacak kişilere uygun faizlerle işlem yapılacak ve nakit kredi kullandırılacaktır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için işlem yapacak olan kişilere, banka 5 dakika içinde kredi sonucu vermektedir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, Yapı Kredi Bankası yaptığı bu kampanyadan istedikleri zaman ihtiyaç kredisi alabileceklerdir.

Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler ile birlikte, banka kredi siciliniz temiz ise Yapı kredi bankası üzerinden işlem yapılacaktır. 1200 ve üzerinde olan kişiler, kredi almak istiyorsa, en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. 1200 ve üzerinde kredi notu olan ve kredi alacak kişilerin banka şartlarına uygunluğu olması bankadan SMS ile de kredi onayı alacağını söylemektedir. Banka kredi notu uygunsa, kredinizi hemen hesabınıza atabilecek ve onaylanan tutarı Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden işlem yaparak kullanabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası Kredi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası nakit ihtiyacı olan kişilere SMS ile kredi dönemi başlattı! Banka kredi notu uygun olan kişiler SMS atarak bu bankadan 40.000 TL alabileceklerdir. 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, SMS ile başvuru yaparak işlemlerini hemen gerçekleştirmek için bankadan ücretsiz mesaj atması gerekmektedir. SMS ile Bireysel TC KİMLİK AYlık Gelir, yazarak 4411 numarasına mesaj atabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu onay alan kişilere banka hemen sonuç verir ve onaylanan tutar aynı gün içinde hesabınıza yatacaktır.

Kredi alacak kişilere banka uygun faizlerle işlem yapacak, kredi taksit ödemelerinde de ilk taksit 3 ay erteleme yapılacak. Başvuru için ayrıca Yapı kredi bankası resmi internet sitesi üzerinden de kredi alabileceksiniz. Bu şekilde kredi başvurusunu yapan müşteriler onay aldıkları tutarı hemen hesaba atabilecektir.