Buraya Dikkat! Gelir Belgesiz Olarak TC Kimlik Numarası İle Başvuru: O Bankadan Anında 50.000 TL Ödeme Haberi Geldi

Gelir belgesi istemeyen bankaların başında gelen Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada cep telefonları üzerinden mesaj atan ve internet sitesi üzerinden onay alan kişilere gelir belgesi istemeden ihtiyaç kredisini 50000 TL olarak vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacak ve bu bankanın kendi uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun müşteri olmanız durumunda kredi imkanından faydalanacaksınız. Resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanı sağlanmaktadır. düşük faiz oranları ile alabileceğiniz bu kampanyaya katılacak olan kişilerin en kolay başvuru yöntemlerinden birtanesi SMS ile kredi başvuru yöntemi olmaktadır.

Sms ile gelir belgesiz 50000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Özel bankalar arasında yer alan ve sürekli olarak kampanyalar yapan Yapı Kredi Bankası, yeni yapmış olduğu kampanya duyurusunda emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilere gelir belgesi istemeden 50000 TL'ye kadar onay vereceğini açıkladı. Bu banka üzerinden gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olması ve kredi puanı 1700 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerini mobil uygulama üzerinden de yapabilecektir.

Sms ile başvuru yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına giderek, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak mesajı: 44 11 numarasına göndermesi durumunda nakit kredi başvurusunda bulunacaklardır. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alırsanız, en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gidebilirsiniz veya bu bankada hesabınız varsa, sadece kimliğinizle birlikte gelir belgesiz olarak kredi kullanabilirsiniz.

Banka hesabı olan kişiler, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden de internet bankacılığı kredisi kullanabiliyor. 50000 TL'ye kadar alacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün kadar erteleme yapabilme imkanı sizlere sunulurken, banka kredi faiz oranları, sizin kredi notuna göre belirlenmektedir. En fazla 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bu nakit kampanyasına başvurularınızı geciktirmeyin.