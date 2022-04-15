Elon Musk, Twitter Satışı Nedeniyle Suudi Prens Talal İle Karşı Karşıya Geldi

Elon Musk, Suudi Arabistan Prensi Alwaleed bin Talal'ın milyarder girişimcinin sosyal medya şirketini satın alma teklifine muhalefetini tweetledikten sonra Suudi Arabistan'ın Twitter Inc'deki rolünü sorguladı.

Prens, Perşembe günü doğrulanmış hesabından, Musk'ın şirketin 43 milyar dolarlık nakit devralma teklifinin Twitter'ın "içsel değerine" yaklaşmadığını tweetledi.

"Twitter'ın en büyük ve uzun vadeli hissedarlarından biri olarak, @Kingdom_KHC ve ben bu teklifi reddediyorum" diyen prens, sahibi olduğu Suudi Arabistan merkezli Kingdom Holding Company'ye atıfta bulundu.

Prens ayrıca, şirketinin Twitter'daki mülkiyet hissesinin yüzde 5,2'ye yükseldiğini yazdığı 2015 tarihli bir tweet paylaştı.

Twitter'ın yüzde 9,2'sine sahip olan Musk, Twitter'ın ne kadarının doğrudan ve dolaylı olarak Suudi Arabistan'a ait olduğunu soran tweet'e yanıt verdi.

"Krallığın gazetecilik özgürlüğü konusundaki görüşleri nelerdir?" Musk ekledi.

Teknoloji milyarderi, Twitter'ın büyümesine yardımcı olmak ve onu ifade özgürlüğü için bir platform haline getirmek için Twitter'ı özel olarak almak istediğini söyledi.

Twitter kullanıcıları ve insan hakları aktivistleri, milyarderin sorularına hızlı bir şekilde tutunurken, ABD merkezli Özgürlük Girişimi, tweet'leri nedeniyle bir Suudi mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Abdulrahman el-Sadhan'ın hikayesini vurguladı.

"Krallıkta ifade özgürlüğü mü? İşte Suudi Arabistan'daki genç yardım çalışanlarına hicivli Twitter hesapları yaptıklarında ne oluyor "diye yazdı.

Ocak ayı itibariyle, 34,8 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan, 12 milyondan fazla kullanıcıyla dünyadaki herhangi bir ülkenin sekizinci en fazla Twitter kullanıcısına sahipti.

Bununla birlikte, Suudi Arabistan bağımsız medyaya izin vermiyor, düzenli olarak muhalefete yönelik baskılarla suçlanıyor ve ABD istihbaratının Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki konsolosluğunda öldürülmesi ve parçalanmasıyla doğrudan ilişkilendirdiği iddia ediliyor.

2019'da ABD Adalet Bakanlığı, iki eski Twitter çalışanını, krallığın politikalarını eleştiren ABD vatandaşları ve Suudi muhalifler hakkında bilgi edinmek için şirketteki rollerini kullanmakla suçladı.

Perşembe günü, Musk, New York Times'ın bu tutuklamalarla ilgili bir raporuna bağlantı içeren bir tweet'e yanıt verdi ve monokül bir emoji tweetledi.

'Düşünmek rahatsız edici'

Musk'ın Twitter'ı satın alma teklifi, özellikle platformda uygulanan yanlış bilgilerle mücadele etmek için birçok kişinin önemli önlemler olarak gördüğü şey söz konusu olduğunda, şirketi nasıl dönüştüreceği konusunda endişelere yol açtı.

Musk, eleştirmenlerin sitede sansür olarak adlandırdığı şeyin en sesli muhalifleri arasında yer aldı.