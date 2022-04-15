Rusların Libya'yı Terk Etmesi Pek Olası Değil

Kremlin'e bağlı karanlık bir paramiliter örgüt olan Rusya'nın Wagner Grubu, Libya'da önemli bir rol oynadı ve ülkenin iç savaşında dönek askeri komutan Halife Hafter'in kendine özgü Libya Ulusal Ordusu'nu (LNA) destekledi.

Batılı gözlemciler son haftalarda, Wagner güçlerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini desteklemeye odaklanmak için Libya'dan çekilip çekilmeyeceğini merak etmeye başlamıştı.

Moskova'nın Libya'daki misyonunu ayarlaması ve yeniden yapılandırması gerekse de, Rusların, Hafter'in üslendiği Libya'nın doğusunun güvenlik mimarisini şekillendirmeye ve kendisini sağlamlaştırmaya hizmet eden kampanyalarına devam etmelerini beklemek için iyi bir neden var.

Libya'da uzmanlaşmış bir araştırmacı olan Jalel Harchaoui, El Cezire'ye verdiği demeçte, "24 Şubat'tan önce [Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında], [Libya'daki] gizli Rus misyonunun geri çekildiğine, küçüldüğüne veya benzeri bir şeye dair hiçbir işaret yoktu" dedi.

"Oldukça sessizdi. [Rus] üslerinin yakınında yaşayan Libyalılar, markette bazı Rusları görmeye alıştılar. Bazı kampların, üslerin ve hava üslerinin tamamen Ruslar tarafından kontrol edildiği biliniyor." dedi. "Bu özel durumlarda, LNA'nın kendisinin bile bazen üsse girmeden önce izin alması gerekiyor."

Rus paralı askerlerinin Ukrayna'da savaşmak üzere ülkeden çekildiğine dair doğrulanmamış bazı raporlar olsa da, çoğunluk kaldı.

TRT Dünya Araştırma Merkezi'nde Libya araştırmacısı olan Ferhat Polat, "Kremlin'in Libya'nın geleceğinde bir pay sahibi olmak istediği ve bu yabancı paralı askerlerin ülkedeki hakimiyetlerini sürdürmelerine ihtiyaç duyduğu için Ukrayna'ya giden [Rus] savaşçıların sayısı muhtemelen çok az olacaktır" dedi.

Libya'da askeri varlığın sürdürülmesi, Rusya'nın Afrika kıtasının başka yerlerinde, özellikle de Sahel bölgesinde gündemlerinin anahtarıdır.

Örneğin, 2021'in sonlarında ve 2022'nin başlarında, Rus uçakları Bingazi yakınlarındaki bir hava üssü aracılığıyla Suriye'den Mali'ye silahlı personel ve silah taşıdı.

"Libya'daki Rus ayak izinin çok yıllık ve kalıcı karakterine açıkça güveniyorsunuz. Küçülmek üzere değildi," dedi Harchaoui. "Muhtemelen 300 veya 400 kişinin azaltılması, mütevazı bir şekilde geri çekilmesi bile görevin sonu değil. Teslimiyeti önceden haber vermez, duyurmaz ya da uğur getirmez."

Rusya'nın Libya'nın doğusundaki rolünün sadece Hafter ve parlamento tarafından atanan Başbakan Fethi Başhagha gibi onunla aynı hizada olan Libyalılar için değil, aynı zamanda Kuzey Afrika ülkesinin belirsiz geleceğinde çıkarları olan diğer dış aktörler için de ne ölçüde önemli hale geldiğini değerlendirmek önemlidir.

Ruslar, Libya'da Hafter'i yapısal olarak Moskova'dan ayıramaz hale getiren bir varlık oluşturdular.

Rus güçlerinin ülkeden tamamen çekilmesi, Hafter'in doğudaki uzun ömürlülüğünü koruyan güç dengesini bozacaktır. Karada en az üç hava üssü, askeri kamp ve casusla Ruslar, Libya'da hiçbir anlamlı gücün ciddi şekilde azalmaya istekli görünmediği büyük miktarda kaldıraç gücüne sahipler.

Harchaoui, "NATO'nun Rusya'yı [Libya'dan] çıkarma planı yok" dedi. "Bunun nedeni, Hafter'in Libya'nın büyük bir kısmı için tek güvenlik mimarisi olması, özellikle de doğu yarısı. Hafter, Rusların peşinden giderseniz koruyamayacağınız biri. Rusları zorla tasfiye ederseniz, Hafter'i otomatik olarak ve kaçınılmaz olarak zayıflatırsınız."

Türk-Rus dengeleme hareketi

NATO'nun askeri açıdan en güçlü üye ülkelerinden biri olan Türkiye, Ukrayna'daki savaşın Rusya'nın Mağrip'teki etkisini nasıl etkileyebileceğini yakından takip edecektir.

Ankara ve Moskova, Libya'da muhalif tarafları desteklemiş olsalar da, ülkedeki ve başka yerlerdeki kendi bölgelerinde ekonomik, siyasi ve askeri hedefler peşinde koşmalarına olanak tanıyan "düşmanca işbirliğine" dayalı bir ilişki sürdürüyorlar.

Türkiye, Hafter'in Nisan 2019'da yaptığı gibi başka bir saldırı düzenlemesi durumunda LUO'ya karşı başka bir askeri girişimi desteklerken, Ankara Libya'da Rusya ile büyük bir çatışmadan kaçınmayı tercih edecektir.

Raporlar, Ankara'nın son haftalarda Başağa'yı Türkiye'ye davet etmek ve Başağa'nın rakibi Birleşmiş Milletler destekli başbakan Abdülhamit Dbeibah'ı müzakerelere itmeyi kabul etmek de dahil olmak üzere Bashagha ile diyalog için çeşitli çabalar sarf ettiğini gösteriyor. Bashagha ve Dbeibah, Libya'nın meşru hükümetine liderlik ettiklerini iddia ediyorlar.

İçeride ekonomik, askeri ve diplomatik baskılarla karşı karşıya kalan Rusya'nın, Hafter'i başka bir büyük çaplı saldırı yürütürken eğlendirme olasılığı çok daha düşük.