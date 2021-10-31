Elkızı Yeni Bölümde İki Karakter Kardeş Çıkıyor

Cumartesi akşamlarında Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Elkızı isimli televizyon dizisi projesi ikinci bölümünü geride bıraktı ve yeni bölümünü sergilemek için hazırlıklarını sürdürdü. İsmail Ege Şaşmaz ile Sevda Erginci gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrolde bulunduğu dizi, oyuncu kadrosu ile birlikte hikayesi ile de adından söz ettirdi. Kısa bir süre önce ekranlara getirilen ve ilk bölümü ile beğeni toplayan Elkızı isimli dizi hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Dizinin ikinci bölümü ile ilgili olarak dizi hayranları sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı ve projeden etkilendikleri yazıldı. İzleyici kitlesi dizi hakkında beğeni dolu yorumlarını sosyal medya hesaplarından yayınlarken dizide heyecan ile üzüntünün bir arada olduğu söylenildi.

Aksiyon dolu birbirinden başarılı sahneleri ile heyecanı yükselten ve duygusal sahneleri ile de izleyici kitlesini hüzne boğan yeni dizi, izleyici kitlesinin beğenisini topladı. Başrol oyuncularının sergilediği performans ve aralarındaki uyum da izleyici kitlesi tarafından tam puan aldı. Dizi hayranları sosyal medya hesaplarına yapmış olduğu yorumlarda ikinci bölümü sıkılmadan takip ettiklerini belirtti ve dizinin yeni bölümleri merak konusu oldu.

Dizi hayranları ünlü oyuncu Sevda Erginci'nin Elkızı dizisinde çok iyi bir performans sergilediğini yazarken duygularının kabardıklarına da ifade etti. Bunun yanı sıra dizide yaşanacak olan yeni bir durum izleyici kitlesinin oldukça şaşırmasına neden olacak gibi gözüküyor.

Projenin yeni bölümünde Ezo ile Seher karakterlerinin kardeş olduklarının anlaşılması yeni bölüme damga vuracak ve bu kadar önemli bir durumun neden saklandığı da tepki çekecek. Diğer taraftan bazı izleyici grubu da söz konusu durumdan rahatsız olduğunu söylerken bu durum ile ilgili sosyal medya hesaplarından da yorum yaptı.