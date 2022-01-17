Elkızı Dizisi Son Umudunu da Kaybetti!

Fox TV ekranlarında Pazar akşamlarında yeni bölümlerini yayınlayarak izleyici karşısına çıkan Elkızı isimli projenin 13. bölümde final yapacağı bilgisine ulaşılmıştı. Dizi hakkında ortaya atılan bir söylentiye göre ise Elkızı için yeni bir umut ışığı da doğmuştu. Fakat dün akşam seyirci karşısına çıkan bölümün izlenme oranları da son umudun yok olmasına sebep olarak gösterildi.

İsmail Ege Şaşmaz, Sevda Erginci ve Perihan Savaş’ın başrollerde yer aldığı Elkızı isimli dizinin 11. yeni bölümü Fox TV ekranlarında dün akşam dizi hayranları ile buluştu. Yayınlanmaya başlandığı günden bugüne izlenme oranlarında çok iyi sonuçlara ulaşamayan proje, son bölümü ile de ortalamanın altında sonuçlar elde edebildi.

Düşük izlenme oranları almasına rağmen projenin yine de yayın hayatına devam etmesi seyirci kitlesi mutlu eden bir gelişme olarak görülüyordu. Kanal ise proje hakkında daha önce bazı açıklamalarda bulunmuş ve dizinin 13. bölümünde final yapacağını belirtmişti. Fakat dizi hakkında ortaya atılan iddialara göre izlenme oranlarının biraz olsun yükseltilmesi durumunda projenin yayın hayatına devam edebileceği açıklanıyordu.

Bu haftaya kadar Cumartesi akşamlarında ekranlarda yer alan Elkızı dizisi “Maske Kimsin Sen?” isimli yarışmanın başlaması ile Pazar gününe geçiş yapmıştı. Fakat Pazar gününde de Teşkilat ve Yargı gibi çok güçlü rakibinin bulunması sebebiyle dizinin izlenme oranlarını artırması zor bir durum olarak yorumlanıyordu.

Dün akşam projenin yayınlanan 11. bölümünün reyting oranları da proje hakkında atılacak olan bir sonraki adımı gözler önüne serdi. Bir kez daha izlenme oranlarında ortalamanın altında puanlar alan Elkızı dizisi son umut ışığını da söndürmüş oldu ve hayranlarını da yaşanan bu gelişme ile üzüntüye boğdu. Kanalın farklı bir karar alması durumunda dizi 13. yeni bölümü ile ekran hayatını bitirecek ve final bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturacak.