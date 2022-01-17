Kocaeli'de Evine Giren Hırsız Hayatını Kararttı!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşandığı öğrenilen olayda Osman Karatoprak isimli genç adam evine giren hırsızı yaşanan arbede sırasında bıçaklayarak öldürdü. Karatoprak’ın “kasten adam öldürme” suçlaması ile tutuklandığı öğrenilirken konu hakkında detaylar da merak konusu oldu. Sizler için Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan üzücü olay hakkında detaylı bilgileri ve merak edilenleri haberimizin devamında yazdık.

Osman Karatoprak hakkında edinilen son bilgilere göre ev sahibinin arbede sırasında hırsızı bıçaklaması sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı ve ağır yaralı olan hırsızı ambulansa taşıdığı bilgileri paylaşıldı.

Üzücü olayın 14 Ocak sabahında meydana geldiği öğrenilirken hırsızın Gölcük ilçesi Yenimahalle'de bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşamını yitirdiği öğrenildi. Konu hakkında paylaşılan bilgilere göre Osmanlı Karatoprak isimli genç adamın tersanede işçi olarak çalıştığı ve yalnız yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

Karatoprak evinde uyuduğu sırada evindeki bir odadan sesler duyması sebebiyle odaya yönelerek hırsız ile karşılaştı. İkili arasında arbede yaşanırken Osman Karatoprak’ın hırsızı karın bölgesinden ve bacağından bıçakladığı da öğrenildi.

Olay yerinden yaklaşık olarak 100 metre kaçmasından sonra yere yığılan hırsız daha sonra sağlık görevlileri tarafından ağır yaralı bir şekilde ambulansa taşındı. Hırsızın isminin Murat Yarar olduğu tespiti gerçekleşirken hastaneye kaldırılması sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği de öğrenildi.

Konu hakkında emniyette ifade veren ve gözaltına alınan Osman Karatoprak ise işten yorgun gelerek uyuduğunu daha sonra evinden gelen sesler üzerine bir odaya girdiğinde hırsız ile karşı karşıya geldiğini söyledi. Hırsız ile kendi arasında çıkan arbedede odadaki bıçağını kendisini savunmak için aldığını ve daha sonra hırsızı bıçakladığını anlatan Osman Karatoprak, yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından “kasten adam öldürmek” suçundan tutuklandı.