Elinizde O Bankanın Kartı Varsa 500 TL Hediye Alacaksınız!

Ziraat Bankası müşterisi olup banka kartı kullanmakta olan bütün vatandaşların işine yarayacak kart kampanyası ilanı geldi. 31 Mayıs tarihine kadar haberin devamında da açıklanan koşulları yerine getiren herkes, kartlara yüklenecek ve böylece 500 TL hediye fırsatından faydalanacak.

Bankart ile tatil sepetinden tek sefere mahsus gerçekleştirilecek 5000 TL ve üzeri işlemeli özel 500 TL bankkart lira verilecek. Bankkartın kredi kartı yada banka kartı özelliği ile tatil sepeti'nden tek sefere mahsus 5000 TL ve üzeri işlemleri 500 TL bankkart lira verilecek.

Kampanya 1 ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu kampanyaya bankkart mobil ile bankkart.com.tr web SMS kanalları üzerinden katılım sağlayabilirsiniz. Sms ile kampanyaya katılım sağlamayan müşteriler bu kampanyadan faydalanamayacak nokta bu kampanyadan bankkart lira kazanılması açısından alışverişlerin banka POS cihazları üzerinden yapılması gerekir. Kampanya kapsamında kazanılan bankkart liralar 15 Haziran 2022 tarihine kadar yüklenecek olup bu tarihe kadar kullanılmayan bank kart liralar 11 Temmuz 2022 tarihinde tekrar geri alınacak.

Bir vatandaş, gerçekleştirilecek bu kampanya dönemi süresi içerisinde en çok 500 TL bankkart lira kazanabilir. Ek kartlar ile gerçekleştirilen harcamalar ise asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecek ve böylece kampanyaya bireysel kartlar ile Yapılan harcamalar dahil edilecek.