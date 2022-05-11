Aylık 1200 TL Verilecek, Dilekçe Yazıp Anında Başvurabilirsiniz. Devlet desteklerinde süreç sürüyor. İlgili kurum ve kuruluşlara dilekçe yazmak suretiyle gerçekleştirilen müracaat işlemleri ile beraber hem çalışamayacak durumda bulunan hem de geçinmekte problem yaşayan vatandaşları aylık bir şekilde düzenli olacak biçimde 1200 TL'lik bir ödeme yapılmasına karar verildi. Bu desteklerden biri de 65 yaşını dolduran vatandaşlarının alabilecekleri aylık nokta her ay düzenli bir şekilde 1200 TL ödenmekte olan bu aylıkların alınabilmesi açısından bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir.

Koşullara uyum sağlayan ve müracaat işlemlerini yerine getiren herkese kısa süre içerisinde aylık bağlanacak.

Müracaat işlemleri nasıl yapılır?

Yaşlılık aylığına hak kazanabilmek amacıyla öncelikli olarak muhtaç durumda olduğunuzu ve 65 yaşını tamamladığınızda ilgili kurumlara Kanıtlamanız gerekiyor. Diğer taraftan SGK’dan ya da bir başka kurumdan emekli maaşı almamanız gerekir.

Devlet ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Bu koşulları yerine getiren bütün vatandaşlar gerek dilekçe vererek gerekse de T.C. kimlik numaraları ile devlet dairelerine ya da sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarına gitmek suretiyle çocuğunuzun maddi destek açısından müracaat işlemlerini yapabilir ve böylece aylık 1200 TL alabilir.

Bu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşların 65 yaşından büyük olmaları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmaları başta olmak üzere bir başka kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir aylık almıyor olması gerekir. Bütün bu koşulların yerine getirilmesi ile beraber devlet tarafından yaşlılık aylığı olarak bilinen 1200 TL'lik ödeme her ay düzenli bir şekilde hesaplara aktarılacak.