Elektrik ve Doğalgaz Faturasından Şikayetçi Olanlar! İade Alabilirsiniz

Enflasyon rakamlarının ciddi anlamda can sıkmaya başladığı günleri geride bırakıyoruz. Özellikle benzin – motorin ve doğalgaza sıklıkla zam yapılıyor olması da pek çok noktada elektrik ve doğalgazın da maliyetini artıramaya başladı. Hal böyle olunca gelen faturaların da çok kabarık olması doğal bir sonuç halini aldı.

İade Kampanyasını Biliyor musunuz?

Tabii ki bu tarz ödemeler söz konusu olduğunda bazı kişi ve kurumların da iade kampanyaları düzenlediği de gözlerden kaçmıyor. Şimdiki haberimiz de evinde elektrik ve doğalgaz bulunan herkesi ilgilendiriyor. Banka kampanyasından yararlanarak elektrik ve doğalgaz faturanızı ödemeniz durumunda faturanıza iade yapılacağını da bilmek önemli. Tabii ki bazı şartları ve son bir tarihin olduğunun da altını çizmek gerekiyor.

Kampanya Süresi Hakkında Bilgi

Öncelikle kampanyanın Alternatif Bank tarafından yapıldığının altını çizelim. Eğer hala Alternatif Bank müşterisi değilseniz. Bankanın müşteri hizmetleri yetkilisi ile iletişime geçebilir ve kampanya detaylarına hızlı bir şekilde göz atabilirsiniz. Peki ama kampanyanın detayları nelerdir.

Öncelikle bu kampanya 23 Mayıs ile 23 Haziran tarihleri arasında geçerlidir. Alternatif Bank’ta hesabı bulunan bireysel vadesiz mevduat TL hesap sahiplerini ilgilendirir ve otomatik ödeme talimatı verilmesi esastır.

Diğer detayları ise şunlardır: Bu kampanyanın sadece elektrik ve doğalgaz faturalarının talimatları için geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor. Talimat vermiş olduğunu birinci fatura için 100 TL ikinci fatura için 250 TL nakit iade kazanımı sağlanmaktadır. Kampanyaya sahip olabilmek için minimum 2.000 TL limitli ek hesaba sahip olmak da gerekir.

Kampanyaya Nasıl Katılırım?

Bu kampanyaya katılabilmeniz için cep telefonunuz üzerinden TALIMAT yazarak 4055’e sms gönderilmesi gerekmektedir. Daha önceden Alternatif Bank üzerinden bir fatura talimatınız varsa onun geçerli olmadığını belirtmek gerekir. Aynı zamanda talimat kapsamında 30 haziran 2022 tarihine kadar 1 kez faturaların ödenmiş olması gerekir.

Kampanya boyunca verilmekte olan her talimat için 6 ay boyunca talimatın geçerli olması ve ödenmeye devam edilmesi şartı aranmaktadır. Kampanyadan kazanılan nakit iade tutarlarının 8 temmuz 2022 tarihinde hesaplara yükleneceğini belirtmek gerekir.

Aynı zamanda Alternatif Bank aracılığıyla nakit ödeme kampanyasından yalnızca her müşteri 1 kez faydalanabilir.

Bir Faturanız Bedavaya Gelsin

Türkiye’de özellikle fatura kampanyaları söz konusu olduğunda bazı istatistiklerin ön plana çıktığını belirtmek gerekmektedir. Ülke olarak elektrik ve doğalgaz faturalarında yıllık bazda 250 – 270 TL ortalamasında ödemeler yapıyormuşuz. Tabii ki bu rakamların 2021 yılı için geçerli olduğunu da unutmamak gerekiyor. Son zamlarla beraber 2022 yılı içinde bu rakamın biraz daha yukarı çıktığını da görmek yanlış olmayacaktır.

Sizler de bu sayede Alternatif Bank aracılığıyla bir adet otomatik ödeme talimatı vererek 100 tl iki adet otomatik ödeme talimatı vererek 250 tl nakit iade şartlarına ulaşabilirsiniz. Son dönemlerde özellikle ödeme seçenekleri ön plana çıktığında bankaların ciddi anlamda atılımlar yaptığı da gözlerden kaçmaz. Bu bakımdan daha fazla bilgi sahibi olmak ve farklı konu başlıklarına ulaşmak için sadece adresimizi ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.

Tüm kampanya, bilgilendirme ve diğer tüm seçeneklerle ilgili değişiklik yapma hakkı bankaya aittir. Daha kesin bilgi sahibi olmak için bankanın müşteri temsilcisi ile iletişim kurmanız yeterli olacaktır.

Benzer kampanyaları aralıklarla Akbank başta olmak üzere Yapı Kredi, Garanti BBVA, Fibabanka ve Türkiye Ekonomi Bankası’nın da yaptığını belirtmek isteriz. Tabii ki bankaların neredeyse tamamının otomatik ödeme kampanyalarında geçerli süre olarak 6 ayı belirlediğinin de altını çizmiş olalım.