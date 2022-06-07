Borçları Olanlar Dikkat! Senet Banka Borcu Olan Herkes Yararlanabilecek…

Borcu olanlar artık rahat bir nefes alacak. Son dakika gelen haber borcu olanları ilgilendiriyor. Bankaya borcu olan, senet borcu bulunan kişiler için kamu bankaları kampanya başlattı. İşte kampanya ile ilgili detaylar…

Son dakika gelen haber borcu olanları sevindirdi. Senet borcu ile bankaya borcu olanlara kamu bankalarından destek var. Konu ile alakalı açıklamalar haberimizde…

Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar bankalar tarafından yürütülen kampanyaları yakından takip ediyor. Devlet destekli kampanya başlatan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yaptığı kapmayalar ile vatandaşı destekliyor. Borç kapatma kredisi adı altında imkânlar sunmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün konu ile ilgili duyuru yaparak kamu bankaları tarafından sağlanacak destek ile vatandaşlar borçlarını kapatabilecek. Her üç banka üzerinden verilen destek için başvuru yapılabilir. Başvuru yapmak için bankaların kredi politikalarını karşılamak gerekiyor. Gerek banka borçlarını gerekse senetli borçlarını kapatmak isteyenlere nakit imkânı sunuluyor. Kredi başvurusunda bulunmak isteyenlerin düzenli geliri olması halinde bankalar onay verecek.

Ziraat Bankası Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası acil ihtiyaç kredisine başvurmak isteyenlere kredi şartlarını açıkladı. Başvuruda bulunacak olan kişiler düşük faiz oranlarından belirtilen şartlar dâhilinde faydalanabilecek. Bankanın sunmuş olduğu krediye başvuru yapacak kişiler emekli olmaları halinde emekli maaşlarını banka üzerinden almaları halinde kredi onayı hızlı bir şekilde verilebilecek.

Vakıfbank Kredi Kampanyası

Kamu hizmeti sunan bir başka kamu bankası olan Vakıfbank, nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlara imkân sunuyor. Borç kapatma kredisi için başvuru yapmanız halinde gelir belgesi ile kimlik belgesinin gerekli olduğunu unutmayınız. Bu belgelerin temin edilmesi ile birlikte 50 bin lira tutarlı 36 ay vadeli ve düşük faiz oranlı kredi imkânından faydalanabilirsiniz.

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin emekli olmaları halinde emekli maaşını bu bankadan almaları gerekir. Şayet bu koşul sağlanırsa, kredi imkânından faydalanılabilir. Başvuru sahibi sigortalı olarak bir yerde çalışıyor ise en az altı ay süre ile aynı yerde çalışması yeterli olacak. Banka kredi notu 1100 ve üzeri olması halinde kredi kullanılabilecek.