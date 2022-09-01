Ekonomik Güven Endeksi İle İlgili Son Dakika ve Bomba Açıklama

Ekonomi alanında yaşanan gelişmeler hızlı bir şekilde devam ederken yepyeni sıcak ve son dakika bir gelişme daha yaşandı. Yaşanan bu gelişme ise ekonomik güven endeksi ile ilgili idi. Ekonomik güven endeksi ile ilgili yapılan açıklamalar dikkat çekecek nitelikleri taşıyordu. Temmuz ayı itibarıyla ele alınan ekonomik güven endeksi Ağustos ayı itibariyle de açıklanmış oldu.

Temmuz ayında %93.4 olan ekonomik güven endeksi Ağustos ayı itibariyle ise 94.0 olarak açıklandı. %1'lik artış yaşayan ekonomik güven endeksi bu şekilde de belirlenmiş oldu. Tüketici güven endeksi yapılan analizler sayesinde bu şekilde açıklanmış oldu. Yüzde birlik bir artış yaşayan ekonomik güven endeksi yaşanan bu gelişme ile de gündemdeki yerini aldı.

Temmuz ve Ağustos Ayı Ekonomik Güven Endeksi

Temmuz ayında belirlenen enflasyon oranları ile birlikte yepyeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Son yaşanan gelişmeye göre ise ekonomik güven endeksinin belirlendiği ortaya çıktı. Temmuz ve Ağustos ayı ekonomik güven endeksi yetkili kurumlar tarafından açıklanarak duyurulmuş oldu. Temmuz ayında yaşanan ekonomik güven endeksi Ağustos ayında %1'lik bir dilimde artış yaşadı. Temmuz ayında 93.4 olan ekonomik güven endeksi Ağustos ayının sona ermesi ile birlikte %94 olarak yükselişe geçti. 2 ay arasında ise yüzde birlik bir dilim artış yaşandığı gözlemlendi. Yetkili kurumlar tarafından yapılan bu açıklamaya göre artışların enflasyon oranlarıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Tüketicileri Yakından İlgilendiren Sıcak Gelişme

Ülkemiz genelinde yaşanan ekonomik krizler sebebiyle vatandaşlar da gelecek yeni ve müjdeli haberleri bekliyor. Tüketicileri yakından ilgilendiren ise sıcak bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Bu gelişme ise ekonomik güven endeksi ile ilgiliydi. Temmuz ayında %93.1 olan tüketici Güven endeksi ağustos ayı itibarıyla %94 net olarak açıklandı. Bu duruma göre ise aradaki farkın yüzde birlik bir dilim olduğu belirlendi. Tüketicileri yakından ilgilendiren bu sıcak gelişme ise gündemde bomba etkisine neden oldu.