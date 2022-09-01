Evde Bakım Maaşı Hangi İllerde yattı? Belli oldu: Resmi gazetede yayınlandı...

Evde bakım parası hangi illerde yattı? Bakım maaşından faydalanan yüzlerce kişi bu sorunun cevabını arıyor? Devlet tarafından binlerce kişiye devlet desteği ödeniyor. Ödenen bu devlet destekleri her geçen gün artarak devam ediyor.

Zorlu pandemi sürecinin yaşandığı dönemlerde hayati önem taşıyan ödemeler engelli yardımları ve evde bakım maaşı ödemeleri hak sahiplerine ödenemeye devam ediyor. Peki, evde bakım parası ne zaman yatacak? Hangi illere yattı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Ülkemizde yaşayan yüz binlerce kişi evde bakım parasının yatıp yatmadığını merak ediyor. Devlet tarafından engelli yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamak için ve bakımları üstelenen hak sahiplerine evde bakım parası ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılan başvuru sonucu şartları sağlayan vatandaşlara bu yardımlar aylık olarak ödeniyor. Aylık olarak 1500 liranın üzerinde olan evde bakım parasının detayları ve hangi illere yatırıldığı hak sahipleri tarafından merak ediliyor.

Evde Bakım Maaşı Yatacak mı?

Binlerce hak sahibi evde bakım aylıklarını merak ile bekliyor. Bakım aylıklarını alabilmeyi ümit ederek meraklı bekleyiş içerisinde sabırsızlanıyor. Zorlu pandemi şartlarında ödenen evde bakım maaşı pandemi sonrası da ödenecek mi? Yetkilerden gelecek olan habere odaklanan vatandaşlar gelecek olan haberi bekliyor.

Evde Bakım Maaşı Nasıl Sorgulanır?

Evde bakım maaşının hesabınıza yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz. Sorgulama işleme yapmak için e devlet kapısından şifre girilmek sureti ile gerekli sorgulamayı yapabilirsiniz. E devlet üzerinden üyelik bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına engelle evde bakım ödeme bilgileri sorgulama yazarak ekrana gelen ilk sekmeden evde bakım maaş ödemesi ile ilgili detayları görebilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı Nasıl Başvurusu Yapılır?

Evde bakım maaşını hak kazanabilmek için başvuru yapılması gerekir. Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuruda engelli bakımını üstenen kişinin TC kimlik fotokopisi ve engellik durumunu belirten sağlık raporu ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf talep edilir. Bu belgeler temin edilerek gerekli başvuruyu yapabilirsiniz.