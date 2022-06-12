Ekmek Fiyatları bir zam daha! Millet Yok Artık Dedi

Ekmek fiyatları şoka neden oldu! Millet yok artık dedi. Uzun zamandır Rusya ve Ukrayna arasında devam eden bir savaş söz konusu olmakta. Gündemde yer alan bu savaş yeni bir zararıyla karşımıza çıktı. Mevcut savaş ile birlikte dünya çapında ekmek fiyatları da artış göstermeye başladı.



Ülkemiz çapında da bu fiyatlar yavaş yavaş yansırken gerçekleşen zam büyük ölçüde can sıktı. Bu doğrultuda ekmek üreticileri harekete geçti. Ekmeğin en az 5 TL'den satılması gerektiği ifade edildi. Dünya çapında hemen hemen her bölgede ekmeğin net bir fiyatı bulunmamakta. Özellikle son zamanlarda elde edilen bilgilere göre Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ekmek 7 TL'yi gördü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde serbest piyasa gündeme oturdu. Ülkede dövizin artması gibi durumlarıyla birlikte akaryakıt tüp ekmek gibi pek çok malzeme zamdan payını aldı.

Geçtiğimiz Yıla Göre Büyük Biz Zam

Kuzey Kıbrıs İstatistik Kurumu incelendiğinde ve açıklanan verilere bakıldığı takdirde gıda Enflasyonun oldukça yüksek olduğunu yüzde olarak % 118.75 oranında olduğu görüldü. Ekmek fiyatları konusunda ise 2021 Mayıs ayı ile 2022 Mayıs ayı arası karşılaştırdığı takdirde ekmeğin 1.38 oranında artı şaşırdığı görüldü. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde en ucuz ekmek fiyatı 7 TL olarak belirlendi. Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı tarafından yapılan açıklamada ise son bir ay içerisinde onun fiyatına oldukça büyük bir artış geldiği ve tam 3 kez zam geldiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bu doğrultuda Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan buğday fiyatları ile birlikte dünya çapında pek çok konuşma meydana geldi. Özellikle bu alanda Dünya gazetesi yazarı tarafından ekmek başta olmak üzere yoğurt ve süt gibi fiyatlara zam geleceği ve bunun kaçınılmaz olacağı belirtildi. Bu durum ile birlikte hayvancılık sektörünün de büyük bir ekonomik sıkıntı yaşayacağı ifade edildi. Halka telaşlandıran Bu durum karşısında pek çok kişi ekmeğin 7 TL olmasına büyük tepki gösterdi.



İthal Buğday Bilgisi Verildi

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Eylül 2021 senesinden itibaren onu sanayisi üzerinde ucuz buğday çalışmaları olduğunu fakat 1 Haziran tarihi ile birlikte 3 ayda bu durumu devam edebileceğini söyledi. Böylece ofis dahilinde prim başta olmak üzere üreticiler tonu toplam 7050 liradan alınacağı ve buğday unu sanayicileri için 4.500 liradan satılacağı bahsedildi. Mevcut ekmek fiyatlarındaki zaman engellemek amacıyla bu uygulama gerçekleştirileceği düşünülüyor. Bu doğrultuda bir miktar ithal buğday alınmak zorunda kalınabilir.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerekli alım fiyatları açıklandı. Bununla birlikte ülkemiz çapında kendine yeterli olduğunu fakat buğday ithalatının un ve makarna ihracatına karşılık yapıldığını bildirdi. 2021 senesinde 2022 senesindeki gibi buğday üretiminin 20 milyon ton altında kaldığı ve o zaman yeterli olmadığını belirtti. Bahsedilen bu durumdan dolayı belli bir oranda buğdayı ithal etmek zorunda kalındığı söyleniyor. Türkiye'nin bu alanda kendine yeterli olup olmadığı tartışılırken bu yıl içerisinde gerçekleşen düşüşe bağlı bir şekilde 2 ya da 3 milyon ton buğday ithalatı yapılması bekleniyor. Buğday fiyatlarının artması ile birlikte un ve ekmek başta olmak üzere bulgur, süt ve hayvancılık gibi artışların bulunacağı aynı zamanda İyem ve besicilik doğrultusunda maliyetlerin büyük oranda artacağı belirtildi. Meydana gelen müdürün özellikle hayvan sektörü içerisinde büyük bir sıkıntıyı meydana getirecek. Bu durumun ise henüz Kurban Bayramı için ayrılmış kurbanların fiyatları üzerinde etkili olup olmayacağı bilinmiyor.