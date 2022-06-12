Altın Fiyatlarında Yaşanan Gelişme! Artacak mı azalacak mı sır ortaya çıktı

Altın fiyatlarında her geçen gün gelişme meydana geliyor. Özellikle altın fiyatları son zamanlarda rekor seviyeye ulaşmış bulunmakta. Altına yatırım yapan kişiler enflasyon verilerini düzenli bir şekilde takip ediyor. Ons altın 1848 dolar ile başlamıştı. Ancak günümüzde ise 1845 e düşmüş ve gerilemiş bulunmaktadır. Ons altına bakılacak olur ise şu anda en yüksek 1848 en düşük ise 1843 dolara ulaşmıştır. Gram altın 1017 tl'den başlamakta ve aynı zamanda 1021 tl'den ise işlem görmektedir. Gün içinde gram altın en az 999 tl en fazla ise 1000 35 tl'yi görmüştür.

Piyasada sürekli olarak bir gelişme yaşanmaktadır. Son zamanlarda altın fiyatlarında sürekli bir şekilde yükselme meydana geldiği görülmektedir. Piyasa uzmanları ise altın ile ilgili açıklama yapıp tahmin yürüttü. Altın uzmanlarının yapmış olduğu bu açıklamada bazı yatırımcıların batacağı dile getirildi. işte tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili gelişmeler

Altın ücretleri ile ilgili son dönemlerde ciddi gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz zamanlarda emtia ve aynı zamanda para piyasası kapsamında herkesin gözü Avrupa Merkezi Bankası’nın yapacağı açıklama ve vereceği karardaydı. Avrupa Merkez Bankası vermiş olduğu karar da değişikliğe gitmeyeceklerini bildirdi. Bu sebebe bağlı olarak Avrupa Merkez Bankası mevduat faizlerini - %50 marjinal fonlama yı yüzde 0,25 ana refinansman faizini ise yüzde sıfır oranında tuttu.

Ecb Tarafından Faiz Artışı Olacağına Dair Sinyal

Avrupa Merkez Bankası açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu açıklamada 1 temmuz'dan sonra varlıkların alım programlarının sona ereceğini söyledi. Bunun ardından ise bir toplantı daha meydana geldi. Yapılan 25 baz faiz oranlarında artış meydana geleceği söylenildi. Bunun yanı sıra toplantının ardından yapılan bu açıklamada eylül ayının gelmesi ile beraber faizlerin artış göstererek daha fazla olacağı söylenildi.

Ons Altında Faiz Açıklamasından Sonra Düşüş Meydana Geldi

Ons altın 1853 dolar ile başlamıştı. Daha sonra ecb açıklamalarda bulundu ve bu açıklamanın sonrasında 1840 a kadar düşüş gösterdi. Bunun ardından ise son olarak 1848 olduğu görüldü. İlk olarak altın 1848 dolar ile başlamıştı. Ancak sonradan gerilemeye başladı ve şu anda ise bin 845 dolar kapsamında işlem görmektedir. Gün içinde altın en az 1843 en fazla ise 1848 olmuştur.

Altın Yatırımcılarına Duyuru

Amerika birleşik devletleri enflasyon rakamları altına yatırım yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Tüfeden gelen bilgiye göre mayıs ayında yüzde 8,3 miktarında artış yaşanacağı söyleniyor. Geçtiğimiz nisan ayında ise tüfe'nin 8,3 oranında arttığı biliniyor.



Enflasyon rakamları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde hiçbir değişiklik söz konusu değil. Ancak enflasyon oranlarında bir değişme meydana gelir ise o zaman altın rakamlarında da düşüş veya yükseliş meydana gelecektir.

Gram Altın 1000 35 Tl'den Düşüşe Geçti

Yatırımcıların dikkatini gram altında meydana gelen değişmeler çekmektedir. Gram altın 1020 telden başlamıştı. Daha sonra ise 999 tl'ye geriledi ve bunun ardından 1035 tl ye ulaşım sağladı.



Gram Altında Son Dakika



Kuyumcular gram altın hakkında öngörülerde bulundu. Yapılan açıklamada gram altının 1400 tl'ye ulaşım sağlayacağı söylenildi. Kuyumcular ve saatçiler odası başkanı olan Ali Yazıcı geçen seneye bakıldığında altında gerileme olduğunu söyledi. Hız kesmeden kısa zamanda zirveye ulaşım sağlayacağını beklediklerini de dile getirdi.