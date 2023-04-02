Aile Dizisi Yağmur Kimdir, Gerçek Adı Nedir, Yüsra Geyik Kaç Yaşında?

Samsun'da 21 Haziran 1999 tarihinde dünyaya gelen Yüsra Geyik tiyatro, sinema ve Türk dizi oyuncusudur. Ünlü oyuncu 1.65 m boyundadır ve 51 kilodur. Yengeç burcu olan ünlü isim kahverengi gözlere ve kahverengi saçlara sahiptir. Yüsra Geyik'in Bobo isminde bir köpeği bulunmaktadır.

Eğitim hayatına Samsun'da başlayan ünlü oyuncu, ilkokul 1. sınıfı bitirdikten sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınmıştır. İstanbul Ataköy'de bulunan 60. Yıl Ataköy İlköğretim Okulu’nda 2 sınıfa başlayan Yüsra Geyik, 4. sınıfta iken okullarına gelen tiyatro koyusu ile tiyatro hayatına adım atmıştır. Her zaman sahnede olmak istediğini açıklayan ünlü oyuncu ilkokuldan beri tiyatro oyunları yazdığını, oynadığını ve taklit yaparak herkesi güldürdüğünü açıklanmıştır. Bu durumdan çok zevk aldığını belirten başarılı oyuncu oyunculuk hayalinin mesleği olmasının bu işe tutku ile bağlanmasını sağladığını ifade etmiştir.

Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu olan Yüsra Geyik 13 yaşındayken kameralarla tanışmış ve Hayat Bilgisi dizisi ile televizyon macerasını adım atmıştır. 2006 senesinde Arka Sokaklar dizisine dahil olan genç isim, Zeliş karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Tuttuğunu koparan, güler yüzlü, samimi ve çalışkan biri olan Yğsra Geyik, yıllarca Arka Sokaklar dizisinde aynı karakteri oynasa da bu durumdan keyif aldığını söylemiştir. Senelerdir pek çok ünlü isimle aynı projede ve bir arada olma şansına elde etmiş olmaktan mutluluk duyduğunu açıklayan Yüsra Geyik bunun büyük bir şans olduğunu açıklamıştır. Her birine çok şey borçlu olduğunu ifade eden Geyik, Nazlı Tosunoğlu, Özgür Ozan ve Figen Evren'e teşekkürü borç bildiğini söylemiştir. Kendisine bir şey olursa onların kendisine verdiği emekler sayesinde olacağını açıklayan Yüsra Geyik dikkatleri üzerinde toplamışlar.

Oyunculuk mesleğine dair pek çok hayali olduğunu belirten ünlü isim beklentilerini yüksek tutmadığını ve tek amacının seyircileri inandırmak olduğunu söylemiştir.