Ego Dizisi Senaristi Kalem Gücü İle Konuşuluyor

Son haftalarda ilginç olaylar ile magazin gündeminde yer alan EGO dizisi pazar akşamlarında izleyici ile buluşuyor. Erkeğe Güven Olmaz isminin kısaltması olan EGO ile ekranlarda yer alan projede Elif, Sibel ve Erhan arasındaki aşk üçgeni anlatılıyor. Seyirci grubu her yeni bölümde söz konusu aşk üçgeni ile ilgili senaristin hayal gücüne gönderme yapan yorumlar yazıyor. Kafalarının fena halde karıştığından bahseden izleyici kitlesi sonraki haftalarda yaşanacak olan gelişmeleri tahmin edemiyor.

Elif'in Erhan ile tam olarak evlenme arifesinde olduğu sırada ilişkileri Sibel'in ortaya çıkması ile bozulmuştu. Diğer taraftan ortaya çıkan hamilelik durumu ile tekrardan birbirlerine karşı duramama hali yaşanmıştı. Arada pek çok olay yaşansa da Elif, Sibel ve Erhan arasındaki aşk üçgeninde yeni olaylar her yeni haftada yaşanmaya devam ediyor.

Dizi senaristi iki kadın arasında dönüp duran Erkan'ın halini o kadar iyi anlatıyor ki günümüz dünyasında ilişkilerinde gelgitler yaşayan erkeklerin yaptıkları ekranlara çok başarılı bir şekilde yansıyor. Bunun yanı sıra sosyal medyada Melisa Aslı Pamuk gibi çok başarılı bir oyuncunun Sibel karakteriyle hem güzelliğini hem de yeteneklerini ortaya koyduğu şeklinde değerlendirmeler gerçekleşiyor.

Söz konusu dizi projesinde Alperen Duymaz tarafından hayat verilen Erhan karakterinin Sibel mi yoksa Elif ile mi yola devam etmesi ile ilgili seyirci grubunun aklı da karışmaya başladı. Bir grup izleyici Erhan'ın bebeğini taşıyan Elif'e geri dönmesini isterken bir grup izleyiciler de Erhan'ın Sibel ile daha iyi bir çift olduğunu yazıyor.

İlk haftalarda olduğu gibi diziye çok fazla tepki gelmiyor ve izleyici grubu artık yaşanılanlardan rahatsızlık duymuyor. Dizideki ilişkilerin ortaya konulma şekli ve heyecan artık seyirci grubunun alıştığı bir hal aldı. Artık aşk üçgenleri bir Türk dizisi klasiği oldu ve senaristler hayal güçlerini konuşturmaya başladı.