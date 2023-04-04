Kardeşlerim Dizisinde Seyircilerin Tepkisi Önemsenmedi Ve Durum Kötüye Gitti

Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinin senaryosuna bir süredir seyirci grubu tepki gösteriyordu. Bu durum reyting oranlarının da her yeni haftada düşmesine sebep oluyor ve senaristlerin seyircilerin düşüncelerini önemseyip önemsemeyeceği merak konusu oluyordu. Cumartesi akşamlarında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi için eski yüksek reyting günleri de geride kaldı ve bu durumun düzelip düzelmeyeceği merak konusu oldu.

Proje tüm kişiler kategorisinde bir dönem boyunca çift haneli reyting oranlarına kadar yükselme potansiyeli gösteriyordu. Kardeşlerim dizisi hayranları için artık altılı oranları görmek ise büyük bir sürpriz haline geldi. Yayın hayatına başladığı günden bu yana 84 bölümünü geride bırakan Kardeşlerim projesi yeni bölümünü 1 Nisan cumartesi akşamında yayınlamıştı. Bu şekilde diziye karşı izleyici kaybı da netleşmiş ve tüm reyting gruplarında kayıplar meydana gelmişti. Seyirci grubu Kardeşlerim dizisine yönelik olarak tepkide bulunuyor ve sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılıyor.

Dizinin hikayesinde sürekli bir şekilde birbirini tekrar eden olayların olduğu görülüyor ve pek çok izleyici ilginç bir noktanın kalmadığını düşünüyor. Bazı dizi hayranları ise Doruk ile Asiye sahnelerinin projenin yeni bölümünde az olduğunu belirtiyor ve bu yüzden izleyicilerin diziyi izlemekten vazgeçtiğini savunuyor. Diziye Asiye ve Doruk karakterleri üzerinden kurgularlarsa sonucun daha farklı seyredeceği yönünde yorumlarda yapılıyor.

Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesi 91. yeni bölümü ile beraber ABC1 ve tüm kişiler gruplarında Gönül Dağı dizisi sonrasında ikincilik koltuğuna oturmuş ve AB grubunda da 4. olarak adından söz etmişti. Dizi için cumartesi akşamlarının en başarılı yapımlarından birisi olma hali devam ediyor fakat izleyici kaybı yaşanıyor. Senaristler sonraki haftalarda da seyircileri etkileyebilecek bir dönüşüm hareketi yapmazsa durum daha zor olabilir.