Dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sunacak o uygulama başladı. Devletin sosyal destek kapsamında sunduğu eğitim, kırtasiye, barınma, gıda, kıyafet gibi 50’yi aşkın farklı kategoride sunduğu destekler eğitim ödeneği ile avantajlı hale geliyor.

25 yaş altı tüm öğrencilerin şartları karşıladığı anda yararlanabileceği 3 bin TL toplu destek ödemeleri başvuruya açık hale getirildi. Özellikle YKS sınav sonuçlarının ardından üniversitenin belirli bölümlerine yerleşen öğrencilerin artan eğitim masrafları düşünüldü. KYK burs ve kredi imkanı ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destek programları da aktif olarak çalışacak.

ÖĞRENCİYE 3 BİN TL ULAŞIM DESTEĞİNDEN KİMLER, NASIL YARARLANACAK?

Her öğrenciye 3 bin TL ulaşım desteği projesi kapsamında Aile Bakanlığı destek verilecek o öğrenciler için şartları olgunlaştırdı. Düzenli olarak Aile Bakanlığından sosyal yardım alan ailelerin çocukları bulundukları il dışında farklı bir ilde üniversite eğitimi aldığı anda yol yardımından faydalanabilecek. Üniversite öğrencilerinin 25 yaş altı olması özellikle vurgulanıyor. Üniversite öğrencilerinin yılda iki kez gidiş ve yılda iki kez dönüş olacak şekilde toplamda 4 kez bu destekten faydalanması mümkün olacak.

ÖĞRENCİYE 3 BİN TL ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı tarafından ödemesi yapılan şehirler arası bilet imkanı üst limiti 750 TL olarak belirlendi. Bu sayede her öğrenci yılda toplamda 3 bin TL ödemeden faydalanmış olacak. Bakanlık tarafından sunulan ulaşım desteğinden yararlanmak isteyenlerin 25 yaşından küçük olması gerekiyor. 18 yaşından büyük olanlar kendileri veya ailesi tarafından başvuru yapabilir. 18 yaşından küçük olanlar ise ailesi ile birlikte başvuruda bulunmak zorundadır.