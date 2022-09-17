Ege Kökenli Duy Beni Dizisinden Neden Ayrıldı, Hamile Mi?

Güzel oyuncu Ege Kökenli 2004 senesinden bu yana setlerde yer alarak oyunculuk performansı sergiliyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz sezonda final yaparak yayın hayatını sonlandıran ve seyirci kitlesine veda eden Kefaret isimli dizi projesinde Nil karakterine hayat vermişti. Ünlü isim seneler sonra Star TV dizisi olan Duy Beni ile hayranları ile buluştu ve ekran macerasına da bir dönüş yapmış oldu. Ünlü oyuncu hakkında ilgi çekici iddialar ise Duy Beni dizisinden ayrılması hakkında oldu ve konu hakkında detaylar merak edildi.

Ege Kökenli geçtiğimiz ay yaklaşık olarak 5 senedir birliktelik yaşadığı sevgilisi Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti. Fakat iki ünlü isim yaşadıkları iş yoğunluğu sebebiyle balayına çıkamamış ve setlere dönüş yapmıştı. Ünlü oyuncu Ege Kökenli Duy Beni isimli televizyon dizisi projesinin son bölümünde kaza geçirerek diziye veda etti ve bu gelişme ile sevenlerini üzdü. Duy Beni dizisinde Bahar isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Ege Kökenli kaza geçirmesi sonrasında Duy Beni dizisiyle arasındaki bağlantıyı kopardı.

Ölerek diziye veda eden ünlü oyuncu Ege Kökenli sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınladı. Yaşanan bu gelişme sonrasında söz konusu dizi projesinin hikayeye odaklanacağı düşünülüyor ve genç oyunculara daha fazla iş düşeceği tahmin ediliyor. Ünlü oyuncu Ege Kökenli ise sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamalar ile Duy Beni dizisine veda etmesi hakkında kafa karışıklığı yaşanmasına sebep oldu.

Ege Kökenli Duy eni dizisinden veda etmesi ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirerek gizemli bir mesaj yazdı. Ünlü oyuncu son set günü olduğunu açıklarken sürpriz bir projede yer alacağını da belirtti. Ege Kökenli Duy Beni dizisine veda etmesinin kendi tercihi olduğunu yazarken seyirci kitlesine ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Ayrılık sebebini kendine saklayacağını ifade eden ünlü oyuncu Ege kökenli yapmış olduğu bu açıklama sonrasında seyirci kitlesinde merak uyandırdı.

Ünlü oyuncu Ege Kökenli Duy Beni dizisinde ölerek veda etmesi sonrasında bunun kendi tercihi olduğunu yazarken projeye veda etmesi sebebinin kendisinde kalmasını doğru bulduğunu da açıkladı. Bunun yanı sıra kendi isteği ile veda ettiğini doğrulayan ve farklı bir proje için hazırlık da yaptığı öğrenilen ünlü oyuncu hakkında farklı iddialar gündemde yer aldı. Yaklaşık olarak 5 senedir birliktelik yaşadığı sevgisiyle geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan ünlü oyuncu Ege Kökenli’nin hamile olduğu ve bu sebeple dinlenmesi gerektiği için Duy Beni dizisine veda ettiği konuşuldu. Ünlü oyuncunun yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı Sonrasında da Ege Kökenli'nin hamile olup olmadığı tartışıldı ve oyuncunun konu hakkında bir açıklama yapması beklenildi. Diğer taraftan farklı bir iddia da sette tatsızlık yaşandığı üzerine oldu.

Ege Kökenli'nin diziye veda etme sebebinin kendisine kalacağını açıklaması sonrasında sette bir anlaşmazlık yaşandığı iddiaları da konuşuldu. Ege Kökenli'nin yanı sıra Duy Beni isimli gençlik dizisi projesinde Selim isimli karaktere hayat veren Berk Hakman ise projeye önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümde veda ederek seyirci kitlesiyle vedalaşacak. Berk Hakman ve Ege Kökenli gibi iki başarılı oyuncunun projeye veda etmesi ardından hikayenin de ciddi oranda değişeceği düşünülüyor.