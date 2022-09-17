Qnb Finansbank sonbahar kredisi başlattı! Sms atana onay veriyor...

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında, Sonbahar Kredisi adıyla verilecek olan kredilerde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak sizleri işlem yapılacak ve onaylanan krediler, hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır. QNB Finansbank, Sonbahar Kredisi Kampanyası adıyla başlatılan bu kampanya sadece bireysel müşterilerin, başvurularını gerçekleştirerek, alabilecekleri bir kampanya olup, banka müşterisi olan kişiler ise mobil uygulamalar üzerinden öncelik tanınarak kredi şartlarına uygun olması durumunda onay verilmektedir.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredi kullanabilir ve onaylanan kredileri de yine aynı gün içinde hesaplarına mobil uygulamalar aracılığı ile birlikte yaptırabilmektedirler.

QNB Finansbank üzerinden başlatılan Sonbahar Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda bu bankalar üzerinden alacakları kredilerde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olacak şekilde kredi kullanabilmektedir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi onayı almak isteyen kişilere banka 1500 üzerinde bir kredi puan olması durumunda işlem yapacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

QNB Finansbank üzerinden yapılacak olan başvurularda özellikle SMS ile işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin banka hesapları olması durumunda SMS ile kredi başvurusunu, bankaya kayıtlı olan cep telefonu seri numarası üzerinden yapması gerekiyor. Sms ile başvuru yapmak için TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, QNB Finansbank'ın başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılarak, ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Sms ile yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın QNB Finansbank şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir ve banka üzerinden kredi kullanabilirler.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak, yüksek limitli krediler alabileceğini söyleyebiliriz.