Edis'ten Zeynep Bastık Açıklaması! İlk Kez Konuştu

Meslektaşı Zeynep Bastık ile yaptığı dans sonrasında ünlü popçu Edis, uzun süre sosyal medyanın gündemine oturmuş ve adından sıklıkla söz ettirmişti. Dans videosu hakkında sessizliğini bozan ünlü şarkıcı ilk kez Zeynep Bastık hakkında konuştu ve açıklamaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Konu hakkında önemli ifadeler kullanan yetenekli isim, her şeyden önce Zeynep Bastık ile aile olduklarını söyledi. Zeynep Bastık'ın kendisinin kardeşi olduğunu ve eşinin de menajeri olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı Edis düşüncelerini belirtti. Dans videosu hakkında söylenenlere ilk olarak gülüp geçtiğini açıklayan ünlü isim, daha sonrasında ise üzüldüğünü anlattı.

10 yaşında iken ilk şarkı sözünü yazdığını belirten ünlü şarkıcı kendisini yazarak ifade ettiği konusuna da vurguda bulundu. Ünlü popçu hala söylemediği şeyleri yazdığı bir günlüğünün olduğunu da belirtti ve ileride söz konusu olan bu yazıları kitap haline dönüştürmeyi düşündüğünüzü açıkladı.

Ünlü isim gençlik yıllarında okulun popüler başarılı ancak biraz da haşarı çocuğu olduğunu belirtirken disiplin cezalarının bulunduğunu fakat iyi bir öğrenci olduğunu da söyledi. Hayalinin müzisyenlik olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı, müziğe piyano ile başladığını da ifade etti. Çocukluk zamanlarında ayna karşısında Justin Timberlake taklidi yaptığı zamanları da hatırladığını ifade eden ünlü şarkıcı açıklamaları ile merak edilenleri yanıtladı.

Yine gençlik yıllarında Türkçe pop dinlediğini de açıklayan ünlü isim Hande Yener'in Kelepçe isimli ünlü şarkısını bulunduğu Apayrı isimli albümünü koşa koşa aldığına hatırladığını söyledi ve önemli açıklamalarda bulundu. Kenan Doğulu ve ile Tarkan gibi çok sayıda isme hayran olduğunu açıklayan Edis, hayalinin ise Ozan Çolakoğlu ile tanışmak ve çalışmak olduğunu aktardı. Konu hakkında bunu gerçekleştirdiği içinde mutlu olduğunu ifade eden ünlü isim, samimi açıklamalar gerçekleştirdi.