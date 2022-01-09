Ecem Erkek’ten Sürpriz Dizi Projesi

Yetenekli ve başarılı oyuncu Ecem Erkek, Show TV'nin sevilen eğlenceli programı olan Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda yer almayarak hayran kitlesini üzüntüye boğmuştu. Diğer taraftan ünlü oyuncudan güzel bir sürpriz haberi geldi ve konu hakkında detaylar Ecem Erkek’in sevenleri tarafından merak konusu oldu. ülGdür Güldür Show'da sergilemiş olduğu başarılı performans sebebiyle genç oyuncu Ecem Erkek seyirci kitlesinin gönlüne taht kurmuş ve Naime olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Hayranlarından büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu daha önce rol aldığı yapımlar sonrasında büyük bir hayran kitlesi de elde etmiş ve uzun süre boyunca magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Bu sıralarda ise ünlü oyuncu Ecem Erkek’in yeni bir dizi heyecanı yaşadığı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak edildi.

Ankara'da 1989 yılında dünyaya gelen yetenekli ve genç oyuncu Ecem Erkek, 2007 ile 2008 seneleri arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi almaya başlamış ve 2015 senesinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünden mezun olmuştu. Tiyatro ile meslek hayatına adım atan başarılı oyuncu Ecem Erkek daha sonra Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hayat Sırları isimli televizyon dizisi projesi ile de televizyona adım atmıştı. Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosuna katılması ardından ünlü oyuncu Ecem Erkek 2 bölüm boyunca Hakan Muhafız isimli dizide de rol alarak performans sergilemişti.

2020 senesinde ise 46. Altın Kelebek Ödülleri’nde ünlü oyuncu Ecem Erkek, En İyi Kadın Komedi Oyuncu ödülünü almış ve 2021 senesinde de Yılmaz Erdoğan'ın aynı isimli olan tiyatro eserinden uyarlanan “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” sinema filminde başrolde performans sergilemişti.

Bir süredir ise Güldür Güldür Show'da yer almayan Ecem Erkek, farklı bir proje ile televizyon ekranlarına dönüş yapacak.