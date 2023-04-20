Ebru Şallı, Oğlu Pars'ın Vefatından 3 Yıl Sonra Yüz Felci Geçirdiğini İtiraf Etti!

Ünlü isim Ebru Şallı, oğlu Pars'a vedasının 3. senesinde oğlunun hastalığında yaşadıklarını ilk kez detaylı bir şekilde paylaştı. Çok yıkıldığını ve yüz felci geçirdiğini açıklayan ünlü sunucu Ebru Şallı spor hastası olmadığını ve her gün spor yapmadığını da söyledi. Şallı NTV'de yayınlanan ve hafta içi her gün seyirci ile buluşan Bambaşka Sohbetler programına dahil olarak Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. BBO Yapım tarafından yapımcılığı gerçekleştirilen programda ünlü sunucu Ebru Şallı, 10 yaşında hayatını kaybeden oğlu Pars'ın hastalık döneminde yaşadıklarını sevenleri ile paylaştı.

Hayatını kaybeden oğlu Pars'ın hastalık dönemi başladığı zaman büyük oğlunu yurt dışındaki okuluna bir sene erken yolladıklarını belirten ünlü sunucu yaşadıkları hastalığı kimseyle paylaşmamalarının sebeplerini de açıkladı. Bu hastalığın duyulmasının çocuğa bir yararı olmayacağını düşündüğünü ifade eden Şallı, çocuğunu korumak istediğini ve tek amacının bu olduğunu söyledi. İyileştiği zaman ona bir anı bırakmak istemediğini belirten ünlü sunucu arkadaşlarının ona bir şey sormasını da istemediğini açıkladı.

Gazetecilerin ise daha sonra yaşadıkları hastalığı öğrendiklerini fakat kendisinin çok rica etmesi ve çok mücadele vermesi sebebiyle gazetecilerin onu kırmadıklarını anlattı. Pars, diğer çocuğu ve ailesi için doğru olanı yapmaya çalıştığını açıklayan ünlü sunucu Ebru Şallı Pars hastanede yattığı sırada hastanede çalıştığını ifade etti. Yaşadıklarının kolay bir süreç olmadığını açıklayan Ebru Şallı üzüntüden yüz felci geçirdiğini ve bunu herkesin bilmediğini söyledi.

Hakkında düşünülen spor efsanesinde çürüten ünlü sunucu Ebru Şallı spor hastası olmadığını vurgularken her gün spor yapmadığını da belirterek merak edilenleri bu şekilde yanıtladı. Ceyda Düvenci'nin programına konuk olarak soruları yanıtlayan Ebru Şallı herkesin düşündüğünün aksine spor hastası olmadığını ifade etti. Haftanın yalnızca 2 ya da 3 gününde spor yaptığını söyleyen Ebru Şallı yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı.