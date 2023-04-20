Demet Akbağ Aile Dizisi Oyuncularına Övgü Dolu Yorumlar Yaptı

Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinden ödül alan usta oyuncu Demet Akbağ rol aldığı Aydınlık Evler isimli tiyatro oyunu ile adından söz ettirdi. Ünlü isim gençlerden almış olduğu bu ödülün kendisi için çok özel ve çok farklı olduğunu ifade ederken dikkat çekici açıklamalarda da bulundu. Aldığı ödülün kendisi için bu kadar özel olmasının sebeplerini vurgulayan usta oyuncu Demet Akbağ gençlere hitap etmeyi bir ayrıcalık olarak gördüğünü söyledi. Kendisinin genç seyirci kitlesi olduğunu ve bu durumun kendisini çok mutlu ettiği açıklayan ünlü oyuncu Demet Akbağ, magazin gündeminde yer aldı. Ünlü isim yeni proje tekliflerinin geldiğini ve bir sürpriz yapabileceğini anlatırken birçok teklif aldığı yönünde çıkan haberleri de doğruladı.

Bir sürpriz yaparak sinema filminde rol alabileceğini açıklayan da sonucu Demet Akbağ şu an için isim verebileceği bir şey olmasa da hazırlıkların sürdüğünü anlattı. Yaz sonuna ya da yaz aylarına kadar bir filmin gelebileceğini açıklayan usta oyuncu zaten oyun yaptıklarını ve bu sene çok fazla turne yapmaya devam edeceklerini de anlattı. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında sürekli oyun ile turnede olduklarını ifade eden ünlü oyuncu bu sebeple uzun bir tatil yapamayacağını ifade etti.

Başarılı oyuncu Demet Akbağ televizyonda yayınlanan dizi projelerini de yakın bir şekilde takip ettiğini açıklarken Aile isimli dizi oyuncularına övgü dolu yorumlarda bulunmayı da ihmal etmedi. Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi haline gelen ve Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisini seyrettiğini açıklayan başarılı oyuncu Demet Akbağ gözlemlerini aktardı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'yı seyrettiğini belirten Demet Akbağ her şeyden haberdar olduğunu ve iki ünlü oyuncunun birbirlerine çok yakıştığını söyledi. Projenin de çok güzel olduğunu belirten Demet Akbağ tiyatro olmadığı zaman televizyon izlemeye vakit bulabildiğini açıkladı.