Ebru Şahin'den Şok Edici İsyan!

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Hercai isimli dizi ile kariyerinde parlama noktasını yaşayan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, yeni dizi için hazırlık yapıyor. Bu defa Hercai ardından Destan isimli televizyon dizisi projesi ile seyirci karşısına çıkacak olan Ebru Şahin, sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Eylül ayında izleyici kitlesine çıkacak olan Destan isimli televizyon dizisi projesinin yeni sezonun en etkileyici yapımlarından biri olacağı hakkında yorumlar gerçekleşiyor. Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in projede Akkız karakterinden hayat vereceği öğrenildi ve dizide rol alacak olan diğer oyuncu da dikkat çekti.

Ebru Şahin yeni dizisi olan Destan’da Akkız karakterine hayat verirken son olarak Sefirin Kızı dizisinde izlediğimiz Edip Tepeli de Batuga karakterini canlandırarak oyuncuya eşlik edecek.

Başarılı oyuncu Ebru Şahin'in sezon arasında bir süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile uzun bir tatil yaptığı biliniyordu. Tatil sonrasında dizi hazırlıklarını gerçekleştirmek için İstanbul'a dönüş yapan ünlü oyuncu Ebru Şahin, son olarak Etiler'de kameralara takıldı. Cedi Osman ile Ebru Şahin çifti bir restoranda baş başağı yemek yedi ve çıkışta da muhabirlerden gelen soruları cevaplamayı da ihmal etmedi.

Ünlü basketbolcu Cedi Osman kendisinde, kıskançlık durumunun olmadığını ve muhabirlerin o şekilde anladığını açıklayarak dikkatleri üzerinde topladı. Bir süre önce Göcek tatilinde görüntülenen ünlü isim, gazetecilerin görüntü aldığını fark ettiği sırada sevgilisini havlu ile sarmıştı.

Aynı konu hakkında ünlü oyuncu Ebru Şahin'e de bir soru yöneltildi ve başarılı oyuncudan gelecek yanıt merak konusu oldu. Osman ile yaşadığı ilişkinin yanı sıra rol aldığı projeler ve sergilediği performans ile de adından söz ettiren Şahin, her zaman böyle şeylerle konuşulduklarını ve çok sıkıldıklarını ifade etti.