Akbank İlk Başvuru Yapan Kişilere Direkt Üzerinden 50.000 TL'ye Kadar Hemen Onay Vereceğini Açıkladı, Son Dakika

Akbank Direkt Kredi ile 50.000 TL anında hesapta. Akbank Direkt Kredi online olarak 50.000 TL kredi veriyor. Akbank online 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Kredi başvuru şartları nelerdir? Sizlere yazımızda bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Akbank Direkt Kredi üzerinden alınacak bu kredilerde şartlara uygun olan müşteriler anında kredilerine hesaplarını atabileceklerdir.

Akbank Direkt kredi özellikle pandemi döneminde müşterilerin en çok kredi başvurusu yaptıkları bir platform olmuştur. Akbank Direkt üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler 50.000 TL'ye kadar kredilerini hafta sonu ve mesai saatleri durumunda bile onay olarak hesaplarına atabilmektedirler. İhtiyaç Kredisi olarak verilen bu krediler de 50.000 TL kredi kullandığınızda 36 ay vade ve 3 ay erteleme yaparsınız. Kredi kullanacak olan kişilerin bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Şimdi dilerseniz sizlere bu kredi şartları ve başvuru aşamaları hakkında bilgiler veririm.

Akbank Direkt kredi başvuru şartları nelerdir?

Akbank Direkt Kredi üzerinden işlem yapmak istiyorsanız ilk olarak Akbank müşterisi olmanız gerekiyor. Banka müşterisi olan ve bir hesabı olan kişiler bu bankadan bir internet bankacılığı şifresi alarak Akbank Direkt uygulamasından veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden internet bankacılığına Giriş yaparak Kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. İnternet bankacılığı şifreniz ile birlikte giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan direkt kredi bölümüne girerek buraya istediğiniz tutarı ve kaç ay vade istiyorsanız en fazla 36 ay olmak kaydı ile yazmalısınız daha sonra başvuru bölümüne bastıktan sonra kredi sonucunu bekleyiniz. Kredi sonucu olumlu olan kişilere ne kadar onaylandı söylenir. Olumlu olan kredinizi de hemen kullanabileceksiniz.

50.000 TL'ye kadar verilen bu krediler de onay almanız durumunda banka hesabınıza hemen kredinize aktarabiliyorsunuz. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra bu işlemi yapmak çok kolay eğer Akbank Direkt üzerinden kredi başvurusu yapmadıysanız banka sms kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Sms ile birlikte kredi başvurusu yapmak için cep telefonuzun Mesaj kısmına girin ve Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak 44 25'e gönderin. Bu mesajı gönderdikten sonra kredi başvurunuz yapılacak ve sizlere sonuç verilecektir.

Akbank 50.000 TL kredi başvurusu

SMS ile de onay aldıktan sonra eğer internet bankacılığı şubeniz varsa buradan bu onaylı tutar kadar krediyi kullanabiliyorsunuz. Ama eğer internet bankacılığı kullanıyorsanız, bu banka müşterisi değilsiniz banka şubelerine kimlikle giderek onaylı olan tutarı kullanabilirsiniz.

Ayrıca size en yakın Akbank şubesine kimlik ve gelir belgenizi de yanınıza alarak gittikten sonra gişelerden veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden de kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi sonucu onaylı olan kişiler Akbank üzerinden 50 bin TL krediye hızlı bir şekilde kullanabilir.

50.000 TL üzerinde kredi kullanmak istiyorsanız bankadan bir maaş almanız gerekiyor. Maaş müşterilerine online olarak 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. Her kredi de kredi notunuza göre faiz oranı uygulanır. Akbank kredi notu düşük olan kişilere onay vermemektedir.