Ebru Şahin Bu Defa Başaramadı

Destan ve Hercai gibi çok izlenen diziler ile güçlü bir kariyer oluşturan ünlü oyuncu Ebru Şahin yeni seneye yeni dizi ile giriş yapmıştı. 2023 yılına Yüz Yıllık Mucize isimli projede rol alarak başlayan Ebru Şahin, Birkan Sokullu ile partner oldu. Harika isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu bu defa fantastik bir diziyi tercih etti. Yüz Yıllık Mucize dizisi Star TV'nin yeni sezon sürprizlerinden biri olarak görülüyordu. Proje fantastik bir hikayeye sahip olması ile her ne kadar dikkat çekse de reyting oranlarında ise beklentiler karşılanamadı.

Dizi için ortalama altında elde edilen reyting sonuçlarının düzelme ihtimali bulunuyor fakat başlangıçta yaşanan hayal kırıklığı ise unutulmuyor. Özellikle Ebru Şahin'in hayran kitlesi düşünüldüğü zaman dizi için büyük iddialar bulunuyordu. Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in sevenlerinin sosyal medya ortamında estirdiği fırtına çok güçlüydü. Ancak bu durum diziye yansımadı.

Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'i başrollerde buluşturan Yüz Yıllık Mucize dizisi yayın hayatına başladığı günden bu yana ilk 4 bölümünü geride bıraktı. Dizinin reyting oranlarına bakıldığı zaman ise beklentilerin altında sonuçların alındığı görüldü. Sosyal medyada ünlü oyuncu Ebru Şahin için büyük bir fırtına kopması diziye fayda sağlayan bir durum olmadı. Oyuncunun hayran kitlesinin fazlalığı düşünüldüğü zaman oyuncunun dizisinin gündemin ilk sıralarına yerleşeceği düşünüyordu. Fakat bu konuda şimdilik sonuçların düşünüldüğü gibi olmadığı gözler önüne serildi.

11 ile 17 Nisan tarihleri arasında Adba TV tarafından yapılan araştırmaya bakıldığı zaman ünlü oyuncu Ebru Şahin'in en popüler kadın oyuncuları listesinde 8. sırada yer aldığı görüldü. Oyuncunun hayranları bir haftalık süreçte 11.700 ileti paylaştı fakat Yüz Yıllık Mucize çok fazla öne çıkmadı. Önümüzdeki haftalarda ise bu durumun değişeceğine yönelik bir beklentinin bulunduğunu söylemek yanlış olmaz.