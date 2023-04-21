Gönül Dağı Selami Gerçek Hayatta Masumlar Apartmanı Safiye'ye Benziyor

Cumartesi akşamlarında 3. sezonu ile TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisi etkili bir hikayeyi izleyici ile buluşturuyor. Ünlü oyuncu Eser Eyüboğlu ise dizinin önemli isimlerinden biri olarak projede performans sergiliyor. Hayat verdiği Selami Ferses karakteriyle ilgileri üzerinde toplayan ünlü isim seslendirdiği şarkılar ile de adeta fenomen dizi karakteri oldu. Ünlü oyuncu hakkında daha önce bazı iddialar ortaya atılmış ve oyuncunun 3. sezon öncesinde diziden ayrıldığı ifade edilmişti. Eser Eyüboğlu'nun hayranları bu iddialar karşısında büyük bir üzüntü yaşamıştı.

Ayrılık iddialarının doğru olmadığı ise daha sonra öğrenildi ve Gönül Dağı hayranları rahat bir nefes alarak diziyi izlemeye devam etti. Hikayenin en eğlenceli yönü temsil eden Selami karakteri Gönül Dağı dizisinin vazgeçilmez karakterleri arasında yer alıyor. Burada ünlü oyuncu Eser Eyüboğlu'nun başarısı da oldukça önemli. Canlandırdığı karakterin hakkını vererek oynayan Eser Eyüboğlu her yeni bölümde seyirci grubunu büyülemeyi başarıyor.

Bir YouTube kanalında röportaj veren ünlü oyuncu merak edilenleri yanıtladı ve dikkatleri üzerine çekti. Ege ve Can isimli ikiz çocuklara sahip olan Eser Eyüboğlu, Zeynep Eyüboğlu ile 2015 senesinde dünyaevine girmişti. Hayatından çocuklarını çıkartırsa geriye hiçbir şey kalmayacağını söyleyen Eser Eyüboğlu onlara çok alıştığını ve onların yerine şu anda koyabileceği bir şeyin olmadığını belirtti. Hayatında onlardan daha anlamlı bir şeyin de olmadığını belirten ünlü oyuncu o yüzden asla onlarsız bir hayat düşünemediğini de açıkladı.

Oyuncu çevresinden duyduğu ve kendisi hakkında olan en önemli şikayet konusunun ise titizlik olduğunu ifade etti. Bu konu ile ilgili olarak 2 sezon boyunca büyük başarı kazanan Masumlar Apartmanı dizisine de gönderme yapan Eyüboğlu, Masumlar Apartmanı dizisi benzetmesi ile sevenlerini güldürdü.