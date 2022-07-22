Ayça Ayşin Turan Partneri Belli Oldu! Film Çekimleri Başlıyor

Genç oyuncu Ayça Ayşin Turan, Karagül dizisinde performans sergilemeye başladığı zaman dikkatleri üzerine çekmiş ve başarılı bir çıkış yakalamıştı. Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizi projesinde ikiz kardeşlerden Ada isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Ece Uslu’nun kızı olarak sevenleri ile buluşuyordu. 1992 tarihinde hayata gözlerini açan Ayça Ayşin Turan 2013 senesinde çekimleri başlayan diziden önce 2007 senesinde oyunculuğa adım atmıştı. Dinle Sevgili, Affedilmeyen ve Hayal ve Herçek gibi dizilerde performans sergileyen Ayça Ayşin Turan isimli genç oyuncu meslek hayatındaki en büyük çıkışı ise Karagül isimli dizi ile gerçekleştirmişti.

Daha sonra Meryem, Arıza, Zemheri ve Hakan Muhafız gibi dizilerde de rol alan ünlü oyuncu genel olarak dram ağırlıklı projelerde performans sergiliyor. Geçtiğimiz sene Ada Masalı isimli dizide ünlü oyuncu Alp Navruz ile birlikte oynayan ünlü isim Haziran karakteri olarak sevenleriyle buluşmuştu. Ünlü oyuncu Alp Navruz ile güçlü bir ekran uyum yakalayan ünlü oyuncu daha sonra dizideki partneriyle aşk yaşamaya başlamış ve dizi hayranlarını mutlu etmişti.

Ünlü oyuncuların hayranları Ada Masalı dizisinin final yapmasının ardından oyuncuyu aralık ayından beri ekranlarda izlemek istiyor. Ünlü isim ise bir süre boyunca dinlenmeyi ve dizilere ara vermeyi tercih etmişti. Diğer taraftan bir film için tekrardan kamera karşısına geçecek olan Ayça Ayşin Turan, İnandır Beni filminde Ekin Koç ile partner oldu. Partnerinin Ekin Koç olduğu öğrenilen Ayça Ayşin Turan, İnandır Beni isimli filmde Sahra karakteri olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yakında İnandır Beni filminin çekimlerinin başlaması bekleniyor ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Ayça Ayşin Turan yeni film hakkında ilk kez konuştu ve çekimlerin bayram sonrasında başlayacağını bildirdi.