E-Devletten Başvuru Yapılıyor, PTT ve Bankalar Ödüyor, En Az 1500 TL Yardım Parası Veriliyor

Son zamanlarda özellikle yardım parası, devlet tarafından verilen bir sosyal yardım olmaktadır. Pandemi döneminde, bu yardımların değeri bir hayli artmaktadır. Sosyal devlet olma yolunda ilerleyen Türkiye, belirli bakanlıklara bağlı sürekli olarak yardım paraları verilmektedir. Sizlerde eğer ihtiyacınız varsa, nakit sıkıntısı yaşıyorsanız, devlet destekli yardım desteklerine başvuru yapabilirsiniz. Bu başvurular üstelik oturduğunuz yerden, e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor.

Türkiye'nin resmi internet sitesi olan www.turkiye.gov.tr adresine girerek, buradan e-devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapmanız gerekmektedir. Devlet destekli bu yardımları alacak kişilerin eğer e-devlet şifresi yoksa, site üzerinden başvuru yaparak ev adresinde şifre talebi edebilir veya en yakın PTT şubesine kimlikle giderek şifre alabilirler. E-devlet şifresi almak istiyorum dediğiniz zaman PTT yetkilisi sizlere yardımcı olacaktır.

E-devlet sitesine sizlere verilen şifre ile giriş yaparak, sosyal yardım başvurusu yapabilirsiniz. Özellikle pandemi döneminde verilen 1100 TL 3.faz ödemelerinin başvuruları da devam etmektedir. Daha önce bu desteklere başvuru yapmadıysanız, 1100 TL ödeme için e-devlet üzerinden pandemi sosyal destek menüsüne girerek, başvuru bırakabilirsiniz.

Ödemeler PTT'den veya Bankalardan Olacak

Yardım için başvuru yapan kişilere, ödemeler ise PTT ve bankalardan yapılacak. PTT ve Bankalardan ödeme yapacak olan kişiler, başvuru formunu doldururken, bunu belirtmesi gerekiyor. Eğer yardım parasının hesabınıza yatmasını istiyorsanız, kendi adınıza bir IBAN numarası olması gerekiyor ve bu IBAN numarasını vermeniz gerekiyor. Yardım başvurusu sonrasında onay alan kişiler, devletin hangi yardımı olursa olsun, nakit ödemelerinde bu IBAN numarasına gönderilecektir.

Bankalardan ödeme almak isteyemeyenler ise PTT şubelerinden ödemelerini alabilirler. PTT üzerinden alacağınız ödemelerde ise, PTT şubesine kimlikle gidebilirsiniz. Eğer PTT hesabınıza para yatıp yatmadığını merak ediyorsanız, PTT kurum ödemesi sorgulama işlemlerini de e-devlet üzerinden yapabilir, hesabınıza yatan paraları görebilirsiniz.

Hangi Yardımlar Verilecek?

Nakit yardımı haricinde, muhtaç durumda olan ve ihtiyaç sahibi ailelere devlet birden fazla yardım vermektedir. Bu yardımlardan birisi de gıda yardımı olmaktadır. Gıda yardımı başvurusu yaparak, sizlerde nakit yardımı haricinde yardım talebinizi iletebilirsiniz. Size bağlı olan il veya ilçe belediyelerine giderek, buradan sosyal yardımlaşma ofislerine giderek yardım başvurusu yapabilirsiniz. Nakit yardımı, gıda yardımı, eğitim yardımı, kömür yardımı, giyim yardımı, bez yardımı ve süt yardımı gibi birçok yardım verilmektedir.