Ziraat Bankası Maaşını Taşıyanlar İçin Faizsiz Kredi Vereceğini Duyurdu, Tam 150 bin TL Veriliyor

Ziraat Bankası yeni kredi kampanyasını duyurdu. Ziraat Bankası emekli olan kişilere, emekli maaşlarını bankaya taşımaları durumunda 150 bin TL'ye kadar onay verecek. Kredi kullanmak isteyenler, bu kredi kampanyasının detaylarını merak ediyorlar. Resmi internet sitesi üzerinden de yayınlanan bu kredi haberinde, hemen başvuru yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası, kamu bankası olması, güvenilir bankalar arasında gösterilmektedir. Ülkemizde en çok başvuru yapılan bankaların başında gelen, Ziraat Bankası, yeni kredi kampanyasını emekliler için duyurdu. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin, şartlarına göre onay verilecektir.

Ziraat Bankası ilk kredi kullanacak olan emeklilere de bu kredi kampanyasını yapıyor. Daha önce bankalardan hiç kredi almayan kişiler, bu kredileri alabileceklerdir. Ziraat Bankası yapmış olduğu duyuru ile birlikte bu kredilerde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli onay vereceğini de duyurdu.

Ziraat Bankası Emekliye Kredi

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan kişiler, kredilerini belirli şartlara göre alacaklardır. Ziraat Bankası üzerinden kredi alacak kişiler, kredi kullanması için bu bankadan maaş alması gerek. Bunun için bankanın şubelerine giderek veya e-devlet üzerinden emekli maaşını taşıyabilirler. Emekli maaşını taşıyan kişiler, hemen banka üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir.

Banka sizin aldığınız emekli maaşına göre kredi verecek. Emekli maaşı düşük olan kişiler 100 bin TL altında onay alabilirler. Alacağınız bu kredilerde banka ayrıca kredi kullanan kişinin diğer bankalardaki olan borçlarını kapatan, borç kapatma kredisi de verecektir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerinden kimlikleri ile birlikte kredi başvurusu yapabilecektir. Kredi kullanmak isteyen kişilerin kredi başvurusu yapmaları durumunda, hemen banka şube yetkisinde onay verilecektir. Onay alan kredi istediğiniz 36 ay vadeye kadar kullandırılacaktır. 36 ay vadeli olarak aldığınız bu kredilerde ilk taksit ödemesi 3 ay ertelemeli yapılıyor.

Kredi taksit ödemelerinde banka ayrıca kolaylık sağlayacak. Bunun için aylık ödemeli kredi tablosu oluşturabileceğiniz gibi ayrıca 3 ayda bir ödemeli, 2 ayda bir ödemeli, artan veya azalan ödemeli, ara ödemeli gibi kendi bütçenize uygun ödeme tabloları oluşturabilirsiniz.

Online Kredi

Online kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi alması gerekiyor. İnternet üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında online hemen hesaba yatan kredi başvurusu yapılabilmektedir. Kredi kullanmak için internet üzerinden en fazla 100 bin TL onay alabilirsiniz. 150 bin TL kredi onayı almak isteyenler, bankadan şube aaracılığı ile kredilerini kullanacaklardır.