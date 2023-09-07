Banka müşterisinin finansal geçmişi ve geçmişte kullandığı kredi alışkanlıkları güncel kredi skorunu oluşturuyor. Kredi raporu hazırlanırken önemli olan bu rakamsal değer kredi başvurusunda banka tarafından dikkate alınıyor.

Kredisi skor aralığı 1 ile 1900 arasında değişkenlik gösteriyor. Bu rakam yükseldikçe daha iyi bir kredi geçmişine sahip olunduğu anlamına geliyor. Tablodaki rakam düştükçe kredi ve kredi kartı kullanımına dair geçmişte daha kötü bir tecrübe olunduğu anlamına geliyor.

KREDİ SKORU NEDİR? RİSK DURUMU NE DEMEKTİR?

Kredisi skorunun yüksek olması krediye erişimde bankaların yaklaşımı daha farklı oluyor. Puan yükseldikçe risk düşmeye başlıyor. Bu sayede kredinin onaylanma ihtimali daha da artıyor.

Bankacılık sisteminde kullanılan kredi skoru “düşük, orta, iyi ve çok iyi” olarak adlandırılıyor. Düşük skora sahip olan bir kişinin kredi alabilme ihtimali azalırken çok iyi olan bir banka müşterisi başvurduğu her bankadan rahatlıkla kredi alabiliyor.

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Ev kredisi çekmek isteyen bir banka müşterisi 620 ve 640 aralığında ya da daha yüksek bir seviyede puana sahipse rahatlıkla bankalar aracılığıyla kredi alabiliyor. Kredi skoru e-devlet sistemi üzerinden görüntülenebilir ya da bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi notu ve kredi raporu görüntülenebilir.

KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

Kredi skoru düşük olanlar, kredi başvurusu olumsuz etkilenenler kredi notunu düzeltebilmek için bazı püf noktalar bulunuyor. İşte denenebilecek etkili yöntemler:

-Kredi ödemelerini zamanında yapmak

-Kredi kartı borcunu kapatmak

-Kredi kartı bakiyesinde her zaman yüksek tutmak

-Kredi almak için çok sayıda bankaya başvurmamak