E-Devlet üzerinden başvuru yapan kadınlara Aylık ödenecek! Geliri olmayan herkes başvuru yapabilecek: TC Kimlik ile alın

Kadınlar İçin Sağlanan Destek Ödemelerinde Yeni Gelişmeler: Kadınlar için sağlanan destek ödemeleri her geçen gün artıyor. Meclis onayından geçen yeni bir destek ödemesi ile e-Devlet üzerinden başvuru yapan kadınlar için 26.000 TL ödeme sağlanacak. Bu ödemenin kimler için geçerli olduğu ve gereken şartlar hakkında bilgi almak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Özellikle çocuk parası, kadınların en çok ilgi gösterdiği destek ödemelerinden biridir. İlk çocuğu olan kadınlar için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuktan itibaren her çocuk için 600 TL destek sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, çalışan aileler için de pek çok destek ödemesi bulunmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışan anneler için doğum öncesi ve sonrasında kullanabilecekleri izinler için bir ödeme yapılır. Bu ödemeler 2023 yılında asgari ücrete uygulanan yüzde 55 oranında zam ile birlikte en düşük 24.909 TL şeklinde ödenmektedir. İsteğe bağlı olarak toplu veya aylık olarak ödeme yapılabilir.

Çocuk Parası Destek Ödemesi

Devlet, çocuk parası ile ilk çocuğu olan kadınlara 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuktan itibaren her çocuk için 600 TL destek sağlamaktadır. Bu ödeme, çalışan ya da çalışmayan kadınlar için geçerlidir. Ayrıca, engelli çocuğu olan ailelere de ek ödemeler yapılmaktadır.

Doğum İzni Ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışan annelere doğum öncesi ve sonrasında kullanabilecekleri izinler için bir ödeme yapmaktadır. Bu ödemeler 2023 yılında asgari ücrete uygulanan yüzde 55 oranında zam ile birlikte en düşük 24.909 TL şeklinde ödenmektedir. İsteğe bağlı olarak toplu veya aylık olarak ödeme yapılabilir.

Yeni Destek Ödemesi

Meclis onayından geçen yeni bir destek ödemesi ile e-Devlet üzerinden başvuru yapan kadınlar için 26.000 TL ödeme sağlanacak. Ödemenin kimler için geçerli olduğu ve gereken şartlar hakkında bilgi almak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu destek ödemesi, çalışan ya da çalışmayan tüm kadınlar için geçerlidir.