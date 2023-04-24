Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Müjdeli Haber: Ücretsiz Doğalgaz Kullanımı Başlıyor! 

Karadeniz gazı olarak da bilinen doğalgaz arama çalışmaları sonucunda Türkiye’deki vatandaşlara müjdeli haber verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın arife günü olan 21 Nisan 2023 tarihinde ‘Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı’nın Devreye Alma Töreni’nde konuşarak, ücretsiz doğalgaz kullanımı müjdesini verdi. Erdoğan, evlerde kullanılan doğal gazın 1 yıl süreyle ücretsiz olarak sunulacağını ve ilk ay boyunca Türkiye’nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret alınmayacağını açıkladı.

Ücretsiz dönem 20 Nisan 2023 tarihinde başlayarak, ilk ay boyunca herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Böylece, 20 Nisan 2023 tarihinde kesilen bir faturanın 20 Mayıs 2023 tarihine kadar olan dönemi ücretsiz olacak. Mutfak ve sıcak su kullanımında 1 yıl boyunca ücretsiz Karadeniz gazı sunulacak ve her ay 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilecek. Bu uygulama, her ay yaklaşık 150 TL tasarruf sağlayacak ve bir yıl boyunca toplamda yaklaşık 1.800 TL doğalgaz faturası indirimi sağlanacak.

Ayrıca, ücretsiz hakkın bir sonraki ay sarkmayacağı da belirtildi. Bu uygulama sayesinde, Türkiye’deki vatandaşlar bir yıl boyunca evlerinde kullanacakları doğalgazın bir kısmını ücretsiz olarak kullanabilecekler. Doğalgaz indirimi sayesinde vatandaşlar her ay daha az fatura ödeyecekleri için tasarruf edebilecekler. Bu uygulama, vatandaşların bütçelerine katkı sağlaması ve ekonomik olarak rahatlamaları açısından oldukça önemli bir adım olarak görülüyor.