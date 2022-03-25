Duyuru Yapıldı, Ödemeler Kimlik Numarasının Son Hanesine Göre Yapılacak. T.C. kimlik numaranızın son hanesine dikkat edin!. Tarım ve orman Bakanı Vahit Kirişçi, destek ödemeleri ile alakalı son dakika açıklamasında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımsal destek projesi kapsamında ödemelerin bugünden itibaren hesaplara yatırıldığının müjdesini verdi.

Tarım ve orman bakanlığı koltuğunda geçtiğimiz günlerde ani bir değişiklik yaşanmıştı. Dr. Bekir Pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı koltuğundan ayrılmış ve yerine eski diplomat ve milletvekili Vahit Kirişçi oturmuştu. Çiçeği burnunda taze bakan, Çiftçilere son dakika müjdeli haberi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Tarımsal destek kapsamında çiftçilere ödenen destek çeşitleri çok. Özellikle de bugünden itibaren çiftçilerin Özellikle de T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yatmakta olan tutarım çok yüksek rakamda olduğunu söylememiz gerekiyor. Özellikle de son dönemlerde Türkiye piyasalarında mazot, gübre ve tohum gibi girdi maliyetlerinin %300 oranında hatta %400 oranında artış göstermesinin sonrasında ne yapacağını bilemeyen çiftçinin kara kara düşünmesinin hemen akabinde hükümet devreye girdi ve tarımsal destek projesi adı altında çiftçilerin hesabına para aktarılmaya başlandı.

Kimlik Numarasının Son Hanesine Dikkat

Tarım ve orman Bakanı Vahit Kirişçi, 291 milyon 220 bin 778 TL tutarında tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesabına T.C. kimlik numarasının son hanesine göre Bugünden itibaren yatırıldığını açıkladı.

Bakan Vahit Kirişçi, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada 291 milyon 220 bin 778 TL tutarında Tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesabına bugünden itibaren yatar aldığını duyurdu.