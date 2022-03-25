Yardım Kartı Başvurusu Şok Market Veriyor! 100 TL 200 TL 500 TL Alacaksınız. Son dakika Şok market üzerinden nakit başvurusu yapılacak. İhtiyaç sahibi vatandaşların şok marketlerden temel gıda malzemelerini almaları amacı ile gerçekleştirilen bir yardım çeşididir.

Genel itibarıyla ihtiyaç sahibi bir ve ekonomik durumu gerçekten de dar olan yurttaşların faydalanması açısından gerçekleştirilen kartlı yardım sistemidir. Yardıma muhtaç vatandaşlara yardım severler tarafından ve kamu kuruluşları ile fabrika sahiplerinin personellerine vermiş olduğu şok yardım kartı temel ihtiyaçların karşılanması açısından hediye şeklinde vermektedir.

ŞOK yardım kartı Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerinde bütün ŞOK market zinciri şubelerinin bulunduğu yerlerde temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması açısından böylesine mükemmel bir projeye imza atmıştır.

Şok Market Yardım Kartı Nedir Ne İşe Yarar?

Şok Market zinciri tarafından yardıma muhtaç vatandaşlara sunulan şok yardım kartının esas hedefi, muhtaç ailelere verilerek ülkemizdeki 81 ilde hizmet vermekte olan ŞOK market zincirlerinden vatandaşların temel gıda malzemelerini almaları açısından gerçekleştirilen kartlı yardım sistemidir.

İhtiyaç sahibi aileler, şok yardım kartları ile gerekli olan bütün temel gıda malzemelerini Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerinde yer alan ŞOK MARKET şubelerinden çok rahat bir şekilde yapabilirler. ŞOK yardım kartı sahibi olan vatandaşlara 100 TL, 200 TL ve 500 TL olacak şekilde verilmektedir. Kartın kullanım süresinin 1 yıl olduğunun unutulmaması da fayda olacaktır. Kartınızın son kullanma tarihi gelene kadar içindeki limiti kesinlikle bitirmeniz gerekir.