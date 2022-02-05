Duyuru: 40 ve 50 Yaş Arası Olan Vatandaşlar İçin Emeklilik Haberleri Geliyor! Erken Emeklilik Şartlar Belli Oldu!

Eski kanun ve uygulamalara göre erken emekli olmayı hedefleyen vatandaşların ödenen prim ve çalışma gün sayıları baz alınarak söz konusu bu şartları yerine getiren kişilere yönelik emekli olma imkânı var idi.

50 yaş ve altı için emeklilik şartları

Eski uygulama ve kanunlara göre erken emekli olabilmek için, ödenen prim ve çalma gün sayıları baz alınarak söz konusu bu şartları yerine getirebilen vatandaşların emekli olma imkânı vardı. Söz konusu bu duyurudan sonra vatandaşlar, emeklilik için gerekli olan şartları şimdiden hesaplamaya başlamıştır. Emekli olmak isteyenler için büyük bir sevinç kaynağı olan u açıklama bazı yaş sınırlarını taşımaktadır. 50 yaşını doldurmamış olan kişiler için ödenen prim sayısı ve çalışma saat toplamı 50 yaş için geçerli olan emeklilik şartlarını yerine getirebilmektedir. Peki 50 yaş emeklilik durumu için gerekli olan kanun ve koşullar nedir? Bu koşulların yerine gelmesi için neler yapılmalıdır.

İş koşulları, fiziksel ve ruhsal yıpranma durumlarından dolayı çalışma hayatında olan herkes emekli olmanın hayalini kurmaktadır. Bu durum ile ilgili olarak ülkelerde yapılan uygulamalar araştırılmış ve yıpranma oranını ölçebilmek amacı ile incelemeler yapılmıştır. Türkiye’de yapılan incelemeler sonucunda ise 50 ve 40 yaş arası yaş gruplarında yer alan vatandaşlar emekli olabilmektedir. Bu yaş grubundaki kişiler, SGK başlangıç tarihlerinden itibaren çalışma gün sayı hesaplarını iyi hesaplama yapmaları gerekmektedir. Bu hesaplamaların yapılmasında dikkat edilmesi gereklidir. bu hesaplamada en ufak bir hata ise emeklilik hayallerini bozguna uğratabilmektedir. Peki bu hesaplamaların yapılmasında nelere dikkat edilmesi gereklidir?

09.09.1999 tarihinden önce 4-a, eski ismi ile SSK girişi olan bir kişinin emekli olabilmesi için gerekli koşullar, 3 aşamalı bir süreçte ele alınmaktadır. Bu tarih öncesinde işe başlayan çalışanlara yönelik ise belirli yıllar arasındaki emeklilik koşulları farklılık gösterecektir. Örnek olarak belirtilen tarihte işe başlayan bir kişinin emekli olabilmesi için en az 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması ve de 5225 prim gününü doldurması gereklidir. bu sayede 48 yaşında emekli olunması mümkündür. Bu nedenle gündemdeki gelişmelerin de yakından takip edilmesi tavsiye edilmektedir.