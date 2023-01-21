O banka herkese iPhone, PlayStation, Apple Watch veriyor! Vatandaş akın etti!

Vatandaş akın etti! O banka herkese iPhone, PlayStation, Apple Watch veriyor! Akbank 2023 kampanyası ile müşterilerine çok özel hediyeler sunuyor. Banka çekiliş ile çeşitli hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Çekilişe katılmak isteyenler şartları karşıladığı zaman başvurularını yapabiliyor. Kampanya dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrasında benzersiz ürünler kazanabilirsiniz. Kampanya sadece Akbank Kredi Kartı ya da Akbank kart sahipleri arasında yapılacaktır.

Kampanya Koşulları Nelerdir?

· Kampanyaya sadece üç kere katılabilirsiniz.

· İlk çekiliş hakkı Akbank Mobil müşterilerine verilecektir.

· İkinci çekiliş hakkı otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere verilecektir.

· Üçüncü çekiliş hakkı Akbank ATM’sinden QR ile vadesiz hesabından para çeken müşterilere verilecektir.

· Akbank Mobil bankacılık uygulamasında çekilişe katılmak isteyenler menü üzerinde katıl bölümünü tıklaması gerekir.

· Akbank Mobil üzerinden kampanyaya katılan kişilerin bilgilerini doğru şekilde girmesi gerekir. Aksi durumda başvurular kabul edilmeyecektir.

· Akbank tarafından yasal takipte olanlar bu kampanya kapsamı dışında tutulacaktır. Kampanyaya katılanlar kazansa bile hediyelerden yararlanamayacaktır.

· Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgilerinin doğru olması gerekir.

· Bir kişi birden fazla hediyeden yararlanamaz.

· Kampanyaya, 18 yaşından küçükler katılamaz.

Hediyelerde hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler banka tarafından ödenecektir. Akbank kampanya koşulları değişmesi durumunda müşteriler banka tarafından bilgilendirilecektir. Sizde bankanın çekilişine katılarak benzersiz hediyeler kazanabilirsiniz.

haber24.com özel haber